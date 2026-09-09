Guía de Hamburguesas en Buenos Aires: 8 lugares que son un éxito y tendencia para salir a comer

La oferta gastronómica en Buenos Aires y sus alrededores tiene una amplia diversidad de propuestas dedicadas a la elaboración de hamburguesas. Desde técnicas clásicas de cocción a la plancha hasta procesos de ahumado al estilo texano o fusiones orientales, los restaurantes de la región destacan por la selección de cortes vacunos y de cerdo, el horneado propio de sus panes y la variedad de sus ingredientes. A continuación, algunas opciones representativas para disfrutar de esta especialidad culinaria en la zona.

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Circuito de hamburgueserías en Buenos Aires

Burgermania : evento gastronómico que se desarrolla del 15 al 17 de septiembre con la participación de más de 25 locales en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires . Permite adquirir combos especiales con papas y bebida de forma anticipada vía Passline ($12.500 en la provincia de Buenos Aires y $13.500 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Burger Joint: con local en Jorge Luis Borges 1766 (Palermo Soho), elabora sus medallones diariamente a partir de bife de chorizo procesado en el lugar. Hornea su pan en forma constante y sirve sus acompañamientos habituales con papas de triple cocción.

Hamburguesas en Buenos Aires. (Crédito de foto: Burger Joint)

B’Moodie : ubicado en Beruti 3330 (Palermo Off), ofrece combinaciones diversas como la Happy Ebi con camarón frito o la Proud Cheese con halloumi. Ofrece además opciones aptas para dieta keto con pan proteico, menú sin TACC y acompañamiento de bebidas.

Williamsburg: situado en Av. del Libertador 3883 (Palermo), cuenta con combos estructurados como UNO, DOS y TRES, además de la hamburguesa Anulo Mufa de 180 gramos con queso ahumado y miso. Dispone de variantes vegetarianas con NotCo y sin gluten.

Hamburguesa triple. (Crédito de foto: Williamsburg)

Mixtape : ubicado en la terraza de Franklin D. Roosevelt 1806 (Belgrano), este bar estilo kissa combina música en vinilo con la Japo Burguer, una preparación smash de cerdo con cheddar, kimchi, cebolla teriyaki y mayonesa casera en pan de papa.

Tacu Resto & Bowling: en Gral. Arias 710 (San Fernando), integra entretenimiento y gastronomía. Prepara medallones smash con un blend propio de tapa de bife y asado en pan brioche, destacando la opción Doble Gravy servida con papas rejilla.