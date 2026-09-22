Este fin de semana se come rico: llega el Festival del Asado y la Empanada con entrada gratis

Este fin de semana del 26 y 27 de septiembre llega una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada. Tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo y la entrada será libre y gratuita, por lo que es un plan perfecto para ir y disfrutar en familia sin gastar de más. El evento busca celebra dos de los platos más representativos de la gastronomía argentina en un mismo espacio, con la presencia de productores, parrilleros, restaurantes y emprendimientos gastronómicos.

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Existen tantas formas de asar la carne como de preparar el relleno y hacer el repulgue de una empanada. En este sentido, quienes se acerquen van a poder degustar, comparar y descubrir versiones de los clásicos de siempre junto a interpretaciones nuevas y regionales.

En lo que respecta a las carnes, los comensales van a poder degustar choripanes, costillares, colitas de cuadril, bondiolas, matambres, achuras, mollejas, vacío, entrañas, pamplonas, ojo de bife, entre otros, con aderezos y salsas que van desde el clásico chimichurri hasta propuestas más gourmet.

Este fin de semana del 26 y 27 de septiembre llega el Festival del Asado y la Empanada al Hipódromo de Palermo. Foto: GCBA

Por su parte, se podrán probar empanadas representativas de todas las regiones argentinas: las salteñas, con papa, huevo duro, cebolla de verdeo, comino, pimiento, pimentón y carne cortada a cuchillo; las jujeñas, que incorporan entre sus ingredientes típicos las arvejas y el ají molido; las tucumanas, con matambre vacuno y el agregado de pasas de uva, y cocinadas al horno; las riojanas, pequeñas y jugosas, con carne de cuadril; las de San Juan, fritas o al horno, con el agregado de tomate pelado y ajo en el relleno; las pampeanas, con morrón y huevo duro; y muchas otras como las patagónicas con carne de cordero.

Además de comer asado y empanadas, el público podrá probar ricos vinos mendocinos, cervezas artesanales, tragos como el fernet y el vermú, entre otros. Dirán presentes en el festival Bodega Valle del Indio, con sus etiquetas Alma Criolla, Akila y Kasañandú, que aportará opciones de Malbec y Cabernet Sauvignon. Asimismo, Rabieta será la cerveza exclusiva de la feria, con su porfolio de Golden, Irish Red Ale, Ipa, Red Ipa, Honey, Fresh Lager y Dry Stout, entre otras.

Cuándo y dónde será el Festival del Asado y la Empanada

El Festival del Asado y la Empanada será este sábado 26 y domingo 27 de septiembre, entre las 12 y 21 horas, en el Hipódromo de Palermo. La entrada es libre y gratuita, mientras que los precios prometen ser accesibles en los más de 30 puestos y foodtrucks que dirán presente en ambas jornadas.