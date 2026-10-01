Día del Vegetarianismo: 6 lugares de Buenos Aires para comer sin carne y con mucho sabor

Cada 1° de octubre se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo, una fecha que busca visibilizar una alimentación basada en vegetales y promover sus posibilidades gastronómicas. Lejos de quedar limitada a ensaladas o guarniciones, la cocina vegetariana ganó espacio en restaurantes que incorporan hongos, vegetales de estación, quesos, pastas y alternativas de origen vegetal a platos clásicos.

{{{htmlAmp}}}

Buenos Aires ofrece cada vez más opciones para quienes eligen comer sin carne, ya sea por decisión alimentaria o simplemente por ganas de probar algo diferente. Desde una parrilla vegetariana hasta hamburguesas, cocina asiática, pastas italianas y platos para compartir, estas son seis propuestas para celebrar el Día Mundial del Vegetarianismo con mucho sabor.

Seis lugares para comer vegetariano en Buenos Aires

Koko Bao Bar: cocina asiática y opciones veggie

Koko Bao Bar.

Koko Bao Bar - San Telmo apuesta por una cocina asiática urbana en la que las opciones vegetarianas tienen un lugar destacado. Entre sus propuestas aparecen el bao de tofu crispy y el de hongos portobello salteados con chauchas y salsa char siu.

La carta también ofrece dumplings de shiitake laqueados, rellenos de tofu, jengibre y aceite de sésamo. Para el final, hay opciones como el cheesecake japonés con frutos rojos y la super copa Koko, elaborada con leche de coco y dulce de leche. La cafetería suma bebidas como matcha latte, té chai frío y la limonada Venus con frutos rojos y almíbar de menta.

Dirección: Arévalo 1501, Palermo.

SAMPA: una parrilla donde los vegetales son protagonistas

Sampa.

SAMPA propone una vuelta de tuerca a la parrilla con una carta vegetariana en la que el fuego es protagonista. Vegetales, hongos, algas y quesos aparecen en preparaciones que buscan aprovechar distintas texturas y técnicas de cocción.

Entre sus platos se encuentran el ceviche de gírgolas con leche de tigre de algas, las zanahorias arrolladas con pasta de nueces pecanas y puré de coliflor, la tempura de brócoli y puerro con mayonesa de alcaparras y el curry de cabutia con mandioca.

También hay gírgolas a la parrilla con puré de alubias, portobellos rellenos de queso y el denominado bife de melena de león. Entre el martes 29 de septiembre y el sábado 3 de octubre, el restaurante celebra sus siete años con una semana especial que recupera preparaciones de distintas etapas de su historia.

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo.

Sole di Parma: focaccias, pastas y platos para compartir

Sole Di Parma.

Sole di Parma tiene distintas alternativas vegetarianas que combinan ingredientes italianos con preparaciones pensadas para compartir. Entre las focaccias al corte aparecen versiones con cherrys, olivas verdes, romero y mozzarella, además de otra con pomodoro, mozzarella, pesto y cherrys.

Para quienes buscan una opción agridulce, también está la focaccia de pera, queso azul, nueces y syrup, mientras que una de las propuestas especiales combina stracciatella, limón y parmesano.

El menú se completa con el sandwich Veggie, elaborado con verduras asadas, paté de hongos, pesto de rúcula y pickle de zanahorias. Entre los antipasti aparecen bastoncitos de polenta grillada, involtini de berenjenas asadas, bocconcini con pesto de albahaca y hummus con cherrys confitados y alcaparras fritas.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Más opciones para comer sin carne

Williamsburg: hamburguesas vegetarianas

Williamsburg.

Williamsburg Infanta también tiene alternativas para quienes quieren comer una hamburguesa sin carne. La propuesta incluye dos versiones elaboradas con medallones de NotCo, acompañadas por distintos toppings y papas fritas.

Una de las opciones combina el medallón vegetal con queso y una mantequita elaborada a partir de salsa demi-glace. La otra suma queso, tomate, lechuga, cebolla morada y pickles, junto con un aderezo de mostaza antigua y aceite de trufa.

Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

Villegas Resto: pastas, hongos y cocina vegetariana

Villegas Restó, en Puerto Madero, ofrece distintas preparaciones vegetarianas que van más allá de las ensaladas y guarniciones. Entre ellas aparecen los malfatti de ricota y espinaca, con salsa fileto y crema de albahaca, y los canelones de verdura con cabutia asada, ricota, almendras y salsa cuatro quesos.

También hay fetuccini casero con portobellos, champiñones y puerro, además de risotto de hongos de pino y champiñones. Para comenzar, una de las opciones es la burrata apanada en panko con pomodoro, tomates cherry confitados y albahaca fresca. La carta contempla además alternativas veganas y sin TACC.

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

Casa Planes: una carta con vegetales, quesos y pastas

Casa Planes, en Caballito, incorpora propuestas vegetarianas en diferentes momentos de la carta. Entre las opciones para compartir aparecen el mbejú de gorgonzola, el mbejú capresse, el petit brie al horno con vegetales, miel y pesto y la berenjena parmesana.

Para quienes prefieren pastas, el restaurante ofrece ravioles de calabaza con crema de tomillo, emulsión balsámica y amaretti, además de ñoquis cuatro quesos gratinados. También hay humita con cuartirolo, vegetales asados con salsa romesco y zanahorias glaseadas con queso de cabra y ciboulette.

Dirección: Planes 1400, Caballito.