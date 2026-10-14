Lluvias récord y crecida inminente: por qué Yacyretá debió abrir sus compuertas en plena llegada de El Niño

La crecida del río Paraná encendió alertas en la región y obligó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a reforzar medidas de prevención. La central hidroeléctrica abrió las compuertas de su vertedero principal para atenuar el impacto del aumento del caudal y, ante las condiciones hidrológicas y del clima, dispuso el cierre temporal del paso fronterizo que conecta Argentina con Paraguay a través de la represa.

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La situación está vinculada con los efectos del fenómeno El Niño en la zona, que provocó abundantes precipitaciones en las cuencas superiores del Paraná y del Iguazú. Según las estimaciones técnicas, el volumen de agua que ingresa a Yacyretá alcanzó unos 28.000 metros cúbicos por segundo y podría continuar en ascenso en los próximos días.

Por qué Yacyretá abrió las compuertas

La apertura del vertedero principal busca amortiguar el pico de la crecida y reducir sus efectos aguas abajo. Según las explicaciones de las autoridades técnicas, la decisión responde a las lluvias extraordinarias y al incremento de las descargas de las centrales hidroeléctricas río arriba.

La responsable del área de Hidrología de la EBY María Alejandra Cristanchi explicó que en algunos sectores de la cuenca se acumularon más de 300 milímetros de lluvia en apenas cinco días. Además, señaló que las precipitaciones en la cuenca del Iguazú y en el área de aporte directo a Yacyretá superaron los valores previstos ampliamente.

La especialista recordó que Yacyretá es una central de pasada, por lo que no cuenta con capacidad de almacenamiento suficiente para retener grandes volúmenes de agua. En esa línea, explicó que así se anticipan al avance de la crecida para moderar sus consecuencias. La apertura de las compuertas principales no se realizaba desde el 2023, según indicó Cristanchi.

Cerraron el paso internacional por seguridad

Como consecuencia de la situación, la EBY dispuso el cierre del paso fronterizo que atraviesa el coronamiento de la central y une Ituzaingó, en Corrientes, con Ayolas, en Paraguay. La restricción empezó el lunes 12 de octubre y alcanza a vehículos y a peatones.

En principio, se mantendrá solo hasta el sábado 17 de octubre, aunque su levantamiento dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

También se suspendieron temporalmente las visitas turísticas y técnicas a la represa y algunas otras actividades vinculadas con las obras del brazo Aña Cuá, como parte de las medidas preventivas por el aumento del caudal.

La central continuará con el monitoreo permanente del comportamiento del río Paraná para actualizar los pronósticos y brindar información a las comunidades ribereñas.