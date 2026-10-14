Alerta por El Niño: anticipan las zonas afectadas por lluvias durante el verano 2027

Con la llegada de El Niño, las vacaciones de verano 2026-2027 se perfilan a ser inestables por la presencia de lluvia superior a la habitual en gran parte del centro y norte de la Argentina. La señal más intensa se concentra en el noreste, pero la tendencia también afectará a destinos de la región pampeana y la costa bonaerense. Por ende, es fundamental conocer el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al momento de organizar estadías, recorridos y actividades al aire libre.

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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) informó el 8 de octubre que el evento seguirá fortaleciéndose y probablemente mantenga una "intensidad fuerte a muy fuerte hasta enero-marzo de 2027". Según informó el sitio Meteored, la influencia de El Niño sobre las lluvias del sudeste de Sudamérica aporta un contexto favorable a los excesos previstos por el ECMWF, especialmente hacia el Litoral y áreas vecinas.

Sin embargo, durante las vacaciones de verano, el turismo se vería afectado, llevando a reprogramar excursiones hasta dificultades en accesos de tierra o cambios en las condiciones de balnearios fluviales.

¿Cómo afecta El Niño a la costa bonaerense?

De acuerdo al ECMWF, diciembre, enero y febrero se perfilan con precipitaciones superiores al promedio en gran parte de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, con desvíos más acentuados en sectores interiores que en parte de la costa. El inicio de la temporada encontraría a los destinos costeros y serranos en una región con mayor aporte de agua.

En los balnearios bonaerenses, el drenaje de accesos y calles bajas será un aspecto a vigilar en caso de darse seguidamente episodios abundantes. Para enero 2027 se mantiene la tendencia húmeda sobre la región pampeana y la costa bonaerense.

La inestabilidad seguirá en febrero con lluvias sobre la media en buena parte de esa franja, aunque con menor intensidad en algunos sectores en comparación con el mes anterior. Frente a los días lluviosos, las actividades de playa y al aire libre deberán ser reprogramadas, de acuerdo a las condiciones y habilitaciones locales.

Córdoba, el Litoral y la Patagonia alcanzados por El Niño

En las sierras de Córdoba, las lluvias se harán presentes en las cabeceras de arroyos y ríos. Se espera una precipitación intensa en las partes altas que puede cambiar las condiciones aguas abajo. Ante estos cambios, los campings y excursiones junto al agua son especialmente sensibles a estas modificaciones.

Las provincias de Misiones, Corrientes y varios sectores del Litoral se ubicarán entre las áreas con mayor señal de lluvias superiores a la climatología a lo largo del verano. Si los fenómenos climatológicos persisten con intensidad, se verán afectados los accesos a atractivos naturales y actividades al aire libre cuando se produzcan episodios abundantes.

Por otro lado, las lluvias previstas para el sur de Brasil y Paraguay podrían alimentar los repuntes en los sistemas del Paraná y del Uruguay. Y en último lugar, la Patagonia presenta un panorama distinto: hay sectores del norte y del este que por ahora mantienen anomalías positivas más moderadas, mientras que en la cordillera austral predomina la tendencia a precipitaciones inferiores a la media.