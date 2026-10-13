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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 13 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Lluvia débil en Capital Federal: 13 °C y 91% de humedad a las 04:00
La Ciudad de Buenos Aires arranca este bloque con lluvia débil sobre buena parte de su territorio. De acuerdo al registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 13 °C y la sensación térmica es exactamente la misma: 13 °C, es decir que el frío se siente parejo, sin ese plus de crudeza que suelen aportar las ráfagas más intensas.
El dato que más llama la atención es la humedad del 91%, acompañada por un punto de rocío de 12 °C, prácticamente pegado a la temperatura ambiente. Ese combo es el que sostiene la lluvia débil y la típica garúa sobre Capital Federal, con una probabilidad de lluvia estimada en un 30% para lo que resta de la madrugada.
El cielo se mantiene prácticamente tapado, con una nubosidad del 95%. El viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 23 km/h, por lo que conviene salir con abrigo y, sobre todo, con algo que cubra de la llovizna. La visibilidad es de 10 km y, por el momento, no se registra niebla en la ciudad.
La presión atmosférica se ubica en 1016 hPa, un valor estable dentro de un escenario húmedo y con cielo cubierto. La cota de nieve se sitúa en 2800 metros, un dato que no tiene incidencia directa sobre el área metropolitana pero que confirma el perfil fresco de la masa de aire que domina la región.
El resumen para quien sale temprano: 13 °C, lluvia débil, 91% de humedad y ráfagas de hasta 23 km/h. Seguí el clima en Capital Federal minuto a minuto en este liveblog para saber si la garúa se corta o se profundiza con el correr de las horas.
Hace 29 minutos
Lluvia débil en Capital Federal: 13°C y humedad del 91% a las 04:00
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 13°C. La sensación térmica también es de 13 °C, mientras que la humedad alcanza el 91% y la probabilidad de lluvia se mantiene en el 30%.
El cielo está cubierto en un 95%, con visibilidad de 10 km y una presión atmosférica de 1016 hPa. El viento sopla a 10 km/h de intensidad media, con ráfagas de hasta 23 km/h. No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 2800 metros.
Con un punto de rocío de 12°C, la mañana arranca húmeda y con lluvias débiles en la ciudad. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en Capital Federal.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: lluvia débil y 13°C en la madrugada de este martes
La madrugada en Capital Federal arranca con lluvia débil y una temperatura de 13°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña con los mismos 13 °C, por lo que el aire se siente fresco y húmedo en toda la Ciudad.
El cielo permanece cubierto: la nubosidad alcanza el 94% y la humedad es del 90%, con un punto de rocío de 12°C. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 30%, por lo que conviene no guardar el paraguas todavía.
El viento sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 23 km/h. La visibilidad es de 10 km y la presión atmosférica de 1016 hPa. No hay niebla y la cota de nieve se ubica en los 2800 metros.
Un arranque de jornada húmedo y con lloviznas intermitentes en Capital Federal. Seguí toda la información del clima minuto a minuto en este liveblog de El Destape.
Hace 1 hora
Lluvia débil en la Ciudad a las 03:00: 13°C y 90% de humedad
La madrugada en Capital Federal arranca con lluvia débil y el termómetro clavado en 13 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también marca 13 °C, así que el aire húmedo se hace sentir en cada esquina porteña.
El cielo está prácticamente tapado: la nubosidad llega al 94% y la humedad alcanza el 90%, con un punto de rocío de 12 °C. La probabilidad de lluvia es del 30%, por lo que los chaparrones intermitentes pueden repetirse a lo largo de estas horas. Por ahora, no se registra niebla.
El viento medio sopla a 11 km/h y las ráfagas alcanzan los 23 km/h, un dato a tener en cuenta si salís con paraguas. La visibilidad se mantiene en 10 km y la presión atmosférica se ubica en 1016 hPa, valores estables para este tramo de la madrugada.
Como dato de contexto, la cota de nieve está en 2800 metros, un parámetro que no incide sobre la Ciudad pero que sí sigue de cerca la zona cordillerana. Seguí conectado a este liveblog para conocer cómo evoluciona el pronóstico del tiempo en Capital Federal hora a hora.
Hace 1 hora
Lluvia débil y 13 grados en Capital Federal: así arranca la madrugada
La madrugada en Capital Federal se presenta mojada. De acuerdo al registro oficial de las 03:00, el cielo porteño muestra lluvia débil y la temperatura se sostiene en 13 °C, con una sensación térmica que acompaña sin diferencias: 13 °C.
El resto de las variables confirma ese panorama húmedo. La humedad trepa al 90%, el punto de rocío se ubica en 12 °C y la nubosidad cubre el 94% del cielo, con un manto casi completo sobre la ciudad. La probabilidad de lluvia, mientras tanto, se mantiene en el 30%, señal de que las precipitaciones son intermitentes y de baja intensidad.
En cuanto al viento, sopla con una intensidad moderada: el viento medio es de 11 km/h y las ráfagas pueden llegar hasta los 23 km/h. La visibilidad se mantiene en 10 km y no se registra niebla. La presión atmosférica marca 1016 hPa, un valor estable para esta hora de la madrugada.
Como dato complementario para la zona cordillerana, la cota de nieve se sitúa en 2800 metros. En la Ciudad, en tanto, la postal sigue siendo la de calles húmedas y paraguas a mano: si salís ahora, conviene abrigarse y llevar paraguas, porque la lluvia débil continúa siendo la protagonista del clima en Capital Federal.
Hace 1 hora
Lluvia débil en Capital Federal: 13°C y 90% de humedad a las 03:00
La madrugada en Capital Federal arranca con lluvia débil y una temperatura de 13 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica acompaña con los mismos 13 °C, así que el frío se siente parejo, sin sobresaltos, sobre toda la ciudad.
El cielo permanece cubierto: la nubosidad alcanza el 94% y la humedad trepa al 90%, una combinación que deja el ambiente gris y cargado de humedad. La probabilidad de lluvia se ubica en el 30% y el punto de rocío en 12 °C, señal de que la garúa puede seguir dejándose ver por momentos durante la madrugada.
El viento sopla con una velocidad media de 11 km/h y ráfagas de hasta 23 km/h, mientras la presión atmosférica se sostiene en 1016 hPa. La visibilidad es de 10 km y no hay niebla reportada en el área. La cota de nieve, en tanto, se ubica en 2800 metros.
Para las próximas horas conviene salir con paraguas y abrigo: el pronóstico del tiempo en Capital Federal mantiene la tónica húmeda y fresca de esta madrugada. Seguí el minuto a minuto del clima en nuestro liveblog.
Hace 14 horas
El Niño: alerta en Argentina por este fenómeno climático
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una nueva semana de abundante humedad, nubosidad y lluvias dispersas en el centro del país. Las temperaturas continuarán por debajo de los promedios primaverales habituales debido a dos sistemas de presión en la región.
Hay alertas por la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.
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Semana gris, húmeda y con tormentas: la fecha exacta en la que volverá el sol
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El clima para esta semana en el AMBA: qué anunció el SMN
Cómo va a estar el clima esta semana. Qué dice el SMN sobre el clima de esta semana en el AMBA. Cómo estará el clima en Argentina.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 11 de octubre
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Súper Niño 2026-27: qué se sabe y el pronóstico para la Argentina
El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad excepcional entre octubre y diciembre y extender sus efectos hasta febrero de 2027. Los pronósticos advierten sobre lluvias abundantes, tormentas severas y riesgo de inundaciones en distintas regiones de la Argentina.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 9 de octubre
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Impactante: cayó un rayo en plena plaza central e incendió la copa de un pino
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Súper Niño 2026 en Argentina: cuáles son las provincias que pueden ser más afectadas
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