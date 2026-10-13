Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 13 de octubre

La Ciudad de Buenos Aires arranca este bloque con lluvia débil sobre buena parte de su territorio. De acuerdo al registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 13 °C y la sensación térmica es exactamente la misma: 13 °C, es decir que el frío se siente parejo, sin ese plus de crudeza que suelen aportar las ráfagas más intensas.

El dato que más llama la atención es la humedad del 91%, acompañada por un punto de rocío de 12 °C, prácticamente pegado a la temperatura ambiente. Ese combo es el que sostiene la lluvia débil y la típica garúa sobre Capital Federal, con una probabilidad de lluvia estimada en un 30% para lo que resta de la madrugada.

El cielo se mantiene prácticamente tapado, con una nubosidad del 95%. El viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 23 km/h, por lo que conviene salir con abrigo y, sobre todo, con algo que cubra de la llovizna. La visibilidad es de 10 km y, por el momento, no se registra niebla en la ciudad.

La presión atmosférica se ubica en 1016 hPa, un valor estable dentro de un escenario húmedo y con cielo cubierto. La cota de nieve se sitúa en 2800 metros, un dato que no tiene incidencia directa sobre el área metropolitana pero que confirma el perfil fresco de la masa de aire que domina la región.

El resumen para quien sale temprano: 13 °C, lluvia débil, 91% de humedad y ráfagas de hasta 23 km/h. Seguí el clima en Capital Federal minuto a minuto en este liveblog para saber si la garúa se corta o se profundiza con el correr de las horas.