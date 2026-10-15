Alerta amarilla en CABA: el SMN anunció tormentas fuertes para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde de este jueves 15 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el pronóstico oficial, se esperan chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser puntualmente fuertes y generar complicaciones en distintos sectores del distrito.

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De acuerdo con el organismo meteorológico, los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en períodos cortos, además de ocasional caída de granizo chico y actividad eléctrica. En este marco, las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones climáticas y tomar precauciones ante la posibilidad de episodios intensos.

En cuanto a los registros previstos, el SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque advirtió que esas cifras podrían superarse de manera puntual. Por lo tanto, la cantidad de agua caída podría variar considerablemente entre distintos barrios, especialmente si las tormentas se desarrollan de manera localizada.

La advertencia meteorológica se enmarca en el sistema de alertas tempranas que utiliza el organismo para comunicar posibles fenómenos capaces de representar un riesgo para la población. En ese sentido, el nivel amarillo significa que pueden producirse situaciones con capacidad de daño y que las actividades cotidianas podrían verse interrumpidas momentáneamente.

Según explica el propio Servicio Meteorológico Nacional en su documentación sobre el Sistema de Alerta Temprana, el nivel amarillo implica que la población debe “informarse”, ya que los fenómenos previstos pueden requerir medidas preventivas en el corto o mediano plazo. Asimismo, el organismo aclaró que esta categoría no descarta la posibilidad de que se registren tormentas de intensidad considerable.

Las recomendaciones

Ante este panorama, la prevención también incluye evitar sacar la basura durante las horas de mayor inestabilidad, ya que las bolsas y los residuos pueden obstruir sumideros y dificultar el escurrimiento del agua. Además, se recomienda revisar previamente los desagües de las viviendas y mantener despejadas las canaletas para reducir el riesgo de anegamientos.

En materia de circulación, se aconseja extremar las precauciones al conducir, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Del mismo modo, es importante evitar calles inundadas y no intentar atravesar sectores anegados, debido a que la profundidad del agua y el estado de la calzada pueden resultar difíciles de evaluar.

Por su parte, quienes deban trasladarse en transporte público o realizar actividades al aire libre deberían consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir. De esta manera, podrán anticipar posibles demoras, modificar recorridos y evitar permanecer innecesariamente en zonas expuestas a lluvias intensas, ráfagas o descargas eléctricas.

Las recomendaciones oficiales de la Ciudad de Buenos Aires también hacen hincapié en la necesidad de mantenerse informado por canales institucionales y adoptar medidas preventivas antes de que comiencen las precipitaciones más intensas. Asimismo, ante el ingreso de agua a una vivienda, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico únicamente si puede hacerse de manera segura.