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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 15 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 13 minutos
Clima en Buenos Aires: cielo cubierto, 14°C y 90% de humedad a las 03:00
La madrugada en Capital Federal arranca con el cielo cubierto y una temperatura de 14 °C. De acuerdo al registro oficial de las 03:00, la sensación térmica se ubica un grado por debajo, en 13 °C, así que la primera salida del día pide abrigo.
La humedad del 90% junto a un punto de rocío de 13 °C marcan un ambiente cargado de vapor de agua, en sintonía con una nubosidad del 100%. Aun así, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 16 km, por lo que circular es seguro en toda la ciudad. Además, la probabilidad de lluvia es del 0%: por ahora no hace falta el paraguas.
El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 27 km/h, suficientes para mover las copas de los árboles pero sin sobresaltos. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa, un valor estable, mientras que la cota de nieve se ubica en 2600 metros.
Un arranque de jornada gris, húmedo y sin lluvia en el clima de Buenos Aires. Seguí el minuto a minuto de las condiciones en este liveblog para saber si el cielo cubierto se rompe con el correr de las horas.
Hace 28 minutos
Capital Federal bajo cielo cubierto: 14°C, humedad del 90% y ráfagas de 27 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 14°C. La sensación térmica es de 13°C, por lo que la madrugada sigue fresca y húmeda en la ciudad.
La humedad alcanza el 90%, el punto de rocío marca 13°C y la nubosidad cubre el 100% del cielo. Pese a ese panorama, la probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla reportada. La visibilidad se mantiene en 16 km.
El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 27 km/h. La presión atmosférica es de 1019 hPa y la cota de nieve se ubica en 2600 metros. Un arranque de jornada estable, aunque con el cielo totalmente encapotado.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto, 14° y 90% de humedad a las 03:00
La madrugada porteña se presenta con el cielo cubierto sobre la Capital Federal: a las 03:00, el termómetro marca 14°C y la sensación térmica se ubica en 13°C, apenas un grado por debajo del registro oficial. Con una humedad del 90%, el aire se siente cargado y húmedo en cada esquina de la ciudad.
El dato que más llama la atención es la nubosidad del 100%: el cielo está completamente tapado de punta a punta. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones por el momento. El punto de rocío se sitúa en 13°C, muy cerca de la temperatura real, lo que explica esa sensación de ambiente pesado y húmedo que suele anticipar neblina o rocío sobre autopistas y veredas.
El viento medio corre a 13 km/h y las ráfagas pueden llegar hasta los 27 km/h, así que conviene abrigarse si hay que salir en estas horas. La visibilidad se mantiene en 16 km y no se registra niebla, de modo que la circulación no presenta complicaciones asociadas a la falta de visión.
La presión atmosférica se sostiene en 1019 hPa, un valor estable dentro del panorama del Servicio Meteorológico Nacional para esta franja horaria. Además, la cota de nieve quedó fijada en 2600 metros, un dato sin impacto alguno para el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en nuestro liveblog para conocer cómo evoluciona el clima en Capital Federal hora a hora, con la temperatura, la sensación térmica y las ráfagas de viento actualizadas minuto a minuto.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: cielo cubierto, 14° y aire húmedo a las 03:00
La madrugada en Capital Federal se presenta con el cielo cubierto en su totalidad y una temperatura de 14 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se ubica un punto por debajo, en 13 °C, por lo que conviene abrigarse si hay que salir a la calle en estas horas.
El ambiente está marcadamente húmedo: la humedad trepa al 90% y el punto de rocío se sitúa en 13 °C, un valor que acompaña esa sensación de aire cargado. La nubosidad alcanza el 100%, mientras que la visibilidad se mantiene en 16 km y desde el organismo meteorológico confirman que no hay niebla sobre la Ciudad.
El viento sopla con una intensidad media de 13 km/h y presenta ráfagas de hasta 27 km/h, por lo que algunas calles pueden sentirse más frescas de lo que marca el termómetro. La presión atmosférica se sostiene en 1019 hPa, un registro estable que no anticipa cambios bruscos en el corto plazo, y la cota de nieve se ubica en 2600 m.
El dato que más alivio trae para los que madrugan: la probabilidad de lluvia es del 0%. Con el cielo tapado pero sin precipitaciones previstas, la jornada arranca sin paraguas obligatorio en Capital Federal.
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El Niño.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 14 de octubre
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Qué es "El niño" y "La niña" en el clima, según la OMM
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 13 de octubre
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El Niño: alerta en Argentina por este fenómeno climático
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una nueva semana de abundante humedad, nubosidad y lluvias dispersas en el centro del país. Las temperaturas continuarán por debajo de los promedios primaverales habituales debido a dos sistemas de presión en la región.
Hay alertas por la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
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Semana gris, húmeda y con tormentas: la fecha exacta en la que volverá el sol
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 11 de octubre
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 10 de octubre
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