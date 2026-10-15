Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 15 de octubre

La madrugada en Capital Federal arranca con el cielo cubierto y una temperatura de 14 °C. De acuerdo al registro oficial de las 03:00, la sensación térmica se ubica un grado por debajo, en 13 °C, así que la primera salida del día pide abrigo.

La humedad del 90% junto a un punto de rocío de 13 °C marcan un ambiente cargado de vapor de agua, en sintonía con una nubosidad del 100%. Aun así, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 16 km, por lo que circular es seguro en toda la ciudad. Además, la probabilidad de lluvia es del 0%: por ahora no hace falta el paraguas.

El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 27 km/h, suficientes para mover las copas de los árboles pero sin sobresaltos. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa, un valor estable, mientras que la cota de nieve se ubica en 2600 metros.

Un arranque de jornada gris, húmedo y sin lluvia en el clima de Buenos Aires. Seguí el minuto a minuto de las condiciones en este liveblog para saber si el cielo cubierto se rompe con el correr de las horas.