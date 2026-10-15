Alertan por El Niño: por qué los especialistas aseguran que lo peor del fenómeno climático todavía no pasó

El fenómeno de El Niño empezó a mostrar sus efectos en distintas zonas de la Argentina y podría intensificarse en el período comprendido entre octubre y febrero, según proyectan diversos especialistas. Así lo confirmó la jefa del sector de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, María Alejandra Cristanchi, en plena crecida de los ríos Paraná y Uruguay.

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“El Niño recién está empezando y de acuerdo a lo que manifiestan los especialistas, se intensifica entre octubre y febrero. Es un Niño muy fuerte”, señaló en diálogo con Radio Mitre. La ingeniera explicó que se trata de un fenómeno climático global cuyas consecuencias pueden prolongarse durante algunos meses.

La situación actual ya genera preocupación en el Litoral, donde el aumento de los caudales obligó a activar diversas medidas de prevención. El panorama también alertó a las autoridades y se evalúa la manera de abarcar posibles lluvias y desbordes en las semanas próximas.

Yacyretá abrió sus compuertas

La represa de Yacyretá abrió las 18 compuertas de su vertedero principal el pasado domingo 11 de octubre, frente al aumento repentino del agua que recibía. Según explicó Cristanchi, la decisión respondió a las descargas de otras centrales aguas arriba y a las lluvias excepcionales que se registraron en la cuenca del río Iguazú, que superaron por demás las previsiones.

La ingeniera anticipó que el pico de la crecida actual se esperaba entre el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre. También explicó que la operación del vertedero contribuyó a atenuar el impacto de la creciente, aunque no elimina los riesgos aguas abajo.

Cabe mencionar que en las localidades correntinas de Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes los niveles del río ya alcanzaron los umbrales de evacuación.

El litoral con crecidas, evacuaciones y rutas intervenidas

Los efectos del fenómeno ya se hacen sentir en distintas localidades de la región. En Misiones, la crecida obligó a cortar el puente sobre el arroyo Paranay, en la ruta nacional 12, y generó dificultades de conexión en algunas comunidades. En Corrientes, se registraron evacuaciones en la isla Apipé y las autoridades monitorean la evolución del Paraná por nuevas subas.

El panorama preocupa en la cuenca del río Uruguay, ya que en Paso de los Libres 31 personas debieron abandonar sus hogares y en Concordia seis familias fueron reubicadas por el avance del agua.

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que El Niño podría mantener la intensidad fuerte durante la primavera y pasar a muy fuerte antes de fin de año.

En definitiva, el fenómeno es natural, pero sus consecuencias dependen de factores como la cantidad y distribución de las precipitaciones, el estado de las cuencas y la capacidad de respuesta de las comunidades.