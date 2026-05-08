Atahualpa Yupanqui, folklorista: "Nadie sabe por qué la vida es así. Uno solo sabe que hay que vivirla con dignidad"

Héctor Roberto Chavero Aramburu, mundialmente conocido como Atahualpa Yupanqui, no fue solo un músico; fue el filósofo del camino y la voz definitiva del folclore argentino. Su vida es la crónica de un hombre que decidió que su guitarra fuera el mapa de un país profundo. "Nadie sabe por qué la vida es así. Uno solo sabe que hay que vivirla con dignidad". Esta frase sintetiza uno de los pilares de su pensamiento y ética personal: el estoicismo criollo.

El concepto de la "Aceptación"

Yupanqui no veía la vida como un problema matemático que debía ser resuelto, sino como un misterio que debía ser transitado. Para él, el porqué de las tragedias, de las desigualdades o de la simple existencia era inalcanzable para el intelecto humano. Al decir que "nadie sabe por qué la vida es así", despoja al hombre de la soberbia de querer explicarlo todo.

La dignidad como única herramienta

Ante la incertidumbre del destino, Yupanqui proponía la dignidad como la única respuesta válida. En su contexto, la dignidad no era orgullo, sino:

Coherencia: Vivir de acuerdo a lo que se piensa y se canta.

Vivir de acuerdo a lo que se piensa y se canta. Resistencia: Mantenerse firme frente a las adversidades políticas (sufrió persecuciones y exilio) y económicas.

Mantenerse firme frente a las adversidades políticas (sufrió persecuciones y exilio) y económicas. Respeto al origen: No traicionar las raíces ni "venderse" al éxito fácil.

La frase, tal como se suele citar ("Nadie sabe por qué la vida es así..."), es en realidad una paráfrasis o síntesis conceptual de una reflexión mucho más profunda que Atahualpa Yupanqui dejó en su libro más emblemático, El canto del viento (publicado originalmente en 1965), y que luego reforzó en entrevistas televisivas hacia la década de 1980.

Héctor Roberto Chavero Aramburu eligió su nombre como un homenaje a sus raíces: Atahualpa (por el último soberano inca) y Yupanqui (del quechua, "el que viene de lejos para narrar").

El textual original (El canto del viento)

En su obra literaria, Yupanqui desarrolla esta idea no como un eslogan, sino como parte de su filosofía sobre el destino. El fragmento que dio origen a esa frase dice:

"El destino es una fuerza que se nutre con nuestra propia sangre. Nadie sabe cómo es la vida, ni por qué es así. Pero el hombre tiene la obligación de ser digno de su propio destino, cualquiera sea el color de su tiempo."

¿Cuándo y cómo se popularizó la versión corta?

La versión abreviada que vos buscás se volvió "canónica" a partir de una de sus últimas grandes entrevistas para la televisión española (programa A fondo, 1977) y otras grabaciones de la década de 1980. En esos encuentros, don Ata solía resumir sus pensamientos para el público.