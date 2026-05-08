Alerta por ciclón extratropical con vientos huracanados: a qué hora y dónde impactará

Después de una semana de inestabilidad, un ciclón extratropical comenzará a desplazarse sobre el país, trayendo consigo vientos intensos, lluvias y un marcado descenso de la temperatura. Las zonas más afectadas serán la costa de Chubut, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires, donde las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora y, en alta mar, alcanzar los 140 km/h, generando olas de hasta 12 metros de altura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por vientos y tormentas en gran parte del territorio patagónico y bonaerense. El fenómeno se sentirá especialmente desde la noche del viernes y se extenderá durante todo el fin de semana.

Zonas afectadas y pronóstico

Costa de Chubut y Río Negro : vientos del sudoeste de 50 a 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h . En alta mar, se esperan ráfagas de 140 km/h y olas de 12 metros .

Sur de la provincia de Buenos Aires : alerta amarilla por vientos intensos, con temperaturas que descenderán a 8°C de mínima y 14°C de máxima .

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) : el viernes se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 13°C, con ráfagas de hasta 50 km/h. El sábado, condiciones similares (7°C a 13°C). El domingo, la mínima bajará a 5°C y la máxima subirá a 16°C, con vientos más moderados.

El sitio especializado Meteored advirtió que las jornadas de jueves y viernes serán las más críticas, con chaparrones durante la mañana y vientos pronunciados hacia la tarde y la noche.

Recomendaciones de las autoridades

El SMN y los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires difundieron una serie de medidas preventivas:

Evitar salir de casa si no es necesario.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, toldos, mobiliario de exterior).

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Buscar refugio inmediato en edificios, casas o vehículos cerrados si se está al aire libre.

Ante cualquier emergencia, llamar al 103 (Defensa Civil) en CABA, o al número local de emergencias.

El gobierno porteño elevó la alerta a naranja a partir de la medianoche, lo que indica un riesgo meteorológico significativo. El Ejecutivo bonaerense, por su parte, alertó sobre tormentas de variada intensidad para la tarde y noche del miércoles, con posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Un fin de semana para quedarse en casa

Con temperaturas que no superarán los 16 grados y vientos que harán sentir un frío aún más intenso, las autoridades recomiendan posponer actividades al aire libre y extremar los cuidados al circular. La mejora llegaría recién a principios de la próxima semana, cuando el ciclón se desplace hacia el Atlántico.