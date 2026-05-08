Frío en CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo para este viernes 8 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 8 de mayo y adelantó cómo estará el clima durante el fin de semana en Buenos Aires y alrededores. Este viernes el día comenzará con chaparrones que se mantendrán hasta la mañana, luego quedará una jornada marcada por vientos fuertes. La temperatura descenderá notablemente, al iniciar en una mínima de 8°C y alcanzar una máxima de solo 14°C.

El pronóstico del fin de semana para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el fin de semana y reveló que durante los últimos días las temperaturas continuará a la baja y llegará el verdadero frío:

Sábado 9: habrá fuertes vientos durante todo el día y la temperatura oscilará entre los 9°C de mínima y los 14°C de máxima.

habrá fuertes vientos durante todo el día y y los 14°C de máxima. Domingo 10: saldrá el sol y el cielo se mantendrá despejado, pero continuará el frío ya que la temperatura comenzará en los 7°C de mínima y alcanzará los 16°C de máxima.

La temperatura continuará bajando y el domingo habrá una mínima de solo 7°C

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos, tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.