Repudio en redes a un video que compartió Milei: "Escondan su celular"

Dos días después de admitir que el último dato de inflación "fue malo" y pedirle paciencia a la población, el presidente Javier Milei compartió un video hecho en dibujitos animados con inteligencia artificial y doblado al español neutro, en el que repasa su llegada a la Presidencia. El líder libertario aparece representado como un león y parodia a dirigentes opositores y periodistas como otros monos, mandriles y distintos animales.

"¿Querés cambiar las cosas? Armá un partido y ganá las elecciones", le dice un mono con traje a un león igualmente vestido en lo que sería un set de televisión. Así comienza el video de Tiktok del usuario llamado liberaldemilei en el que se recrea, con distintos personajes del mundo animal, la llegada de Milei a la Casa Rosada.

La siguiente secuencia es en una plaza en la que un león reproduce un pasaje de un discurso de Milei ante un rebaño de ovejas agolpadas frente al escenario. "Yo no me metí acá para estar guiando corderos, yo me metí acá para despertar leones", señaló Milei en español neutro.

El video sigue con la representación de la ex presidenta Cristina Kirchner como un mono hablándole a otros monos en un auditorio repleto. "Dice que la casta tiene miedo. ¿Quién le tiene miedo?", dice la personificación de la ex mandataria ante el aullido de los simios.

El economista Carlos Melconian como un tiburón, el diputado Ricardo López Murphy como un bulldog, y el ex candidato presidencial peronista Sergio Massa como un tigre. "No es un león es un gatito mimoso del poder económico", indica la dirigente de izquierda Myriam Bregman, representada como una gata. También aparecen recreados como animales algunos periodistas.

Cerca del final aparece la imagen del abrazo entre el Presidente y la senadora libertaria Patricia Bullrich antes de establecer su alianza para el balotaje de 2023. "Siempre debí haberte apoyado", afirma un pato, que sería Bullrich.

Las críticas de la gente

Ante lo insólito del video, que se conoce en medio de los avances de la Justicia en el caso de enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, miles de usuarios de redes sociales no tardaron en expresar su malestar.

"Dale che, escondan su celular, que deje de subir pelotudeces y labure", comentó un usuario. Otro agregó: "Mientras la gente se caga de hambre, el presidente sube estas pelotudeces. Qué vergüenza que me da, que papelón".

En esa línea, un usuario enojado planteó: "Íbamos a ser Alemania. Terminamos haciendo videitos". Y otro siguió: "Y te pagan un sueldo, lo Argentinos somos los mas boludos del mundo qué desastre".