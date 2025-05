Un legislador de Llaryora apuntó contra Juez y De Loredo por su silencio sobre las retenciones: "¿Dónde están?"

En medio de la disputa entre referentes del PJ cordobés y la oposición por la defensa del campo frente a las políticas del gobierno de Javier Milei, el presidente del bloque Hacemos Unidos, Miguel Siciliano, cruzó a Luis Juez y Rodrigo de Loredo: “Cuando Milei anunció que iba a eliminar las retenciones, salieron a festejar como locos. Pero cuando las volvió a imponer, se callaron. ¿Dónde están?”, cuestionó.

Luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la extensión de la reducción temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo y decidiera dejar fuera de esa decisión a otros cultivos como la soja o el maíz, el gobierno de Martín Llaryora endureció las críticas contra la administración libertaria.

Durante su exposición en el AmCham Summit 2025, Llaryora fue tajante ante la decisión del Gobierno sobre el regreso de este impuesto: "Cuando hablan de hacer Patria, empiecen haciendo Patria bajando las retenciones. Es un impuesto que nos impide el desarrollo agroproductivo". Al insistir en que “Córdoba es la máxima aportante”, el mandatario precisó que el año pasado la Provincia aportó US$ 3.500 millones y, en los últimos años, más de US$ 40.000 millones. En tanto, afirmó que el esquema impositivo actual está "totalmente tergiversado", ya que los municipios, las provincias y la Nación desarrollaron un modelo "de acuerdo a sus necesidades y no a las del país".

En ese marco, Siciliano reafirmó y defendió la postura del gobernador cordobés al asegurar que el reclamo por el campo "es histórico", ya que es uno de los motores clave de la economía de la provincia. “Nuestro límite es Córdoba. No estamos en contra de Milei porque sí. Acompañamos lo que hace bien. Pero el campo, Fadea, la universidad pública, son nuestras líneas rojas”, puntualizó en diálogo con el programa Punto y Aparte.

En una sesión especial, Córdoba tratará los planteos a Nación para el quite de las retenciones

La vicegobernadora Miryan Prunotto hizo lugar a un pedido presentado por el bloque de legisladores oficialistas para que se convoque en la Legislatura de Córdoba a una sesión especial con el fin de instar a senadores y diputados nacionales a que rechacen la vuelta de las retenciones que dispuso el Gobierno nacional.

La sesión especial se desarrollará este miércoles, a las 10. Aunque se tratará de una jornada legislativa extensa porque después del mediodía se dará en la Unicameral la continuidad de la sesión del miércoles 12, cuando el cuerpo aprobó un cuarto intermedio. Al término de esta, se dará inicio a la novena asamblea legislativa del año. De esta manera, los legisladores tendrán tres convocatorias a sesionar en un mismo día.

Mientras el PRO pide despojarse de las chicanas para dar paso a un debate institucional, la UCR reafirmó su apoyo al sector del campo. Por su parte, los legisladores que responden a Juez cargaron de críticas al PJ y no se pronuncian en contra del Presidente.

Según informó el medio La Voz, el primer debate se dará en la sesión especial que fue pedido, en primer término, por los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta; y posteriormente por el presidente de la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano. En este caso, la vicegobernadora hizo lugar al pedido del oficialista (deben presentarse al menos 14 firmas de legisladores) y fundamentó en la resolución el apoyo al pedido de los parlamentarios con planteos al Gobierno nacional.