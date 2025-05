Llaryora le pidió a Milei el fin de las retenciones e inversión en obra pública: "Situación de emergencia"

En su presentación en el Summit de AmCham que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a pedir por la rebaja de impuestos. Durante su exposición, cargó contra el presidente Javier Milei al asegurar que el país se encuentra en una "situación de emergencia no sostenible en el tiempo" y remarcó que no se puede "sostener un país sin obra pública, sin cumplir compromisos".

En medio de la crisis económica que atraviesan las provincias por el ajuste del Presidente, Llaryora aseguró que “las provincias han hecho recortes más grandes que la Nación” y reclamó que se avancen en las reformas estructurales, entre ellas la impositiva, para que “el esfuerzo que se realizó no sea en vano”.

Si bien reconoció los "avances" impulsados por la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en cuanto a la macroeconomía e inflación, el mandatario sostuvo que, en el tema impositivo, “Córdoba es la máxima aportante, porque a todos los impuestos a la producción a nosotros nos pegan las malditas retenciones”.

Tras la eliminación temporal de los impuestos a las exportaciones agropecuarias dispuesta a principios de año, Milei confirmó su regreso para mitad de año. "Dijimos que eran transitorios, avisen al campo que si tienen que liquidar, que lo hagan ahora porque en julio le vuelven las retenciones”, aseguró el jefe de Estado en una entrevista radial. En ese marco, adelantó que luego del 30 de junio volverán a ponerse en marcha los llamados Derechos de Exportación (DEX), una rebaja de la alícuota para los principales cereales.

Ante empresarios, el gobernador cordobés fue tajante ante la decisión del Gobierno sobre el regreso de este impuesto: "Cuando hablan de hacer Patria, empiecen haciendo Patria bajando las retenciones. Es un impuesto que nos impide el desarrollo agroproductivo". En tanto, afirmó que el esquema impositivo actual está "totalmente tergiversado", ya que los municipios, las provincias y la Nación desarrollaron un modelo "de acuerdo a sus necesidades y no a las del país".

Llaryora hizo hincapié en lo que sucede con el impuesto a los combustibles, ya que el Ejecutivo provincial lo está cobrando, "pero no está cumpliendo" con lo que debe. “La Nación puede no hacer obra pública, no hacer mantenimiento, recortar gastos y programas, pero para las provincias y los intendentes es muy difícil”, porque los ciudadanos se lo reclaman en forma directa”, insistió. En ese marco, también consideró que es necesario "rediscutir un esquema tributario distinto", donde se tengan "en cuenta los servicios” que ofrecen Nación y las provincias.

Desarrollo productivo: Córdoba tendrá su propio espacio en el puerto de Santa Fe

La provincia de Córdoba contará con un espacio operativo exclusivo en el puerto de Santa Fe, un paso clave para fortalecer la logística regional y el comercio exterior. El acuerdo fue formalizado mediante un Convenio Marco de Colaboración entre el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, con el objetivo de consolidar una red logística integrada entre ambas provincias.

El gobernador Llaryora destacó que "la infraestructura es la madre del progreso. Abandonar esta discusión es renunciar al desarrollo, a las inversiones y, por ende, al trabajo. Sin inversiones no hay trabajo; sin empresas no hay empleo, y sin empleo no hay progreso". El mandatario también instó a impulsar la infraestructura fluvial y planteó que "ver una oportunidad en cada uno de los ríos, en cada uno de los puertos, es el cambio cultural que nuestra generación tiene que trabajar".

El convenio establece la cesión gratuita de hasta 10 mil metros cuadrados dentro del predio de la terminal de contenedores y cargas generales del puerto santafesino. El nuevo espacio podrá ser utilizado para operaciones logísticas durante un período inicial de cinco años, con renovación automática. Permitirá la instalación de equipamiento, depósitos fiscales y otras bases operativas estratégicas.