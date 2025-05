Tensión entre Llaryora y Milei: legisladores cordobeses piden una sesión especial para rechazar la suba de retenciones

Luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la extensión de la reducción temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo y decidiera dejar fuera de esa decisión a otros cultivos como la soja o el maíz, el gobierno de Martín Llaryora endureció las críticas contra la administración libertaria. En ese marco, legisladores cordobeses impulsaron una sesión especial para este miércoles con la finalidad de que la Unicameral se pronuncie en contra de la medida del Ejecutivo nacional.

“El Gobierno decidió extender la baja temporal de retenciones para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026”, anunció el ministro Caputo a través de su cuenta de la red social X. Con esta prórroga, el "beneficio se va a extender por 9 meses más abarcando la próxima cosecha fina que se está comenzando a sembrar en estas semanas", agregó. El texto oficial aclara que la medida no se aplicará a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo ni a sus subproductos, que volverán a tributar los derechos de exportación vigentes en enero.

Durante su exposición en el AmCham Summit 2025, Llaryora fue tajante ante la decisión del Gobierno sobre el regreso de este impuesto: "Cuando hablan de hacer Patria, empiecen haciendo Patria bajando las retenciones. Es un impuesto que nos impide el desarrollo agroproductivo". Al insistir en que “Córdoba es la máxima aportante”, el mandatario precisó que el año pasado la Provincia aportó US$ 3.500 millones y, en los últimos años, más de US$ 40.000 millones. En tanto, afirmó que el esquema impositivo actual está "totalmente tergiversado", ya que los municipios, las provincias y la Nación desarrollaron un modelo "de acuerdo a sus necesidades y no a las del país".

Tras la embestida del gobernador cordobés, una veintena de legisladores oficialistas firmaron la solicitud para pedirle a la vicegobernadora Myrian Prunotto una sesión especial. Mientras el PRO pide despojarse de las chicanas para dar paso a un debate institucional, la UCR reafirmó su apoyo al sector del campo. Por su parte, los legisladores que responden a Luis Juez cargaron de críticas al PJ y no se pronuncian en contra del Presidente.

En línea con los reclamos de Llaryora, el ministro de Bioagroindustria provincial, Sergio Busso, afirmó que el Gobierno nacional "miente" y "no termina" de asumir el "compromiso" que tiene con las provincias. En ese sentido, calificó la medida como "equivocada", ya que "castiga al interior productivo, desalienta la inversión y pone en riesgo el futuro del agro argentino". "Es momento de cambiar el esquema tributario y dejar que el campo produzca y genere recursos que reinvierta. Basta de hacer política con la plata generada genuinamente por el campo", cuestionó el funcionario cordobés en sus redes.

En tanto, el presidente del bloque de Hacemos Unidos en la Legislatura cordobesa, Miguel Siciliano, reafirmó el reclamo para que “bajen hasta eliminar las retenciones al agro”. “Necesitamos una nueva matriz tributaria donde cobremos los impuestos los que prestamos servicios y hacemos obras”, sumó en su demanda ante “un debate que viene en Argentina”, lanzó.

Acto por el 25 de Mayo: Llaryora afirmó que el país necesita "menos grietas, menos odio y más unión"

En el marco de las celebraciones por el 215.º aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador Llaryora pidió construir una Patria “con unión y progreso para todos y sin que nadie quede afuera”. En esa línea, afirmó que el país necesita “menos grietas, menos odio y más unión”.

El discurso del gobernador tuvo lugar el pasado sábado en el Cine Teatro Monumental Sierras de Alta Gracia, donde el Gobierno provincial dio inicio a los festejos por 25 de mayo. Allí, el mandatario cordobés aseguró que hay que "dejar una Patria mejor para las generaciones que vengan y para nuestros hijos".

“La Argentina tiene que ser esa Patria que soñaron aquellos libertadores de mayo, y nosotros tenemos que trabajar juntos”, agregó. Por su parte, el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, manifestó que “el futuro de nuestro país y la grandeza de Argentina se construye con trabajo, respeto y escuchando siempre a nuestros vecinos”.

Del encuentro participaron la vicegobernadora, Myrian Prunotto, el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, ministros y miembros del gabinete provincial, legisladores y demás autoridades.