El gobierno de Llaryora apuntó contra Milei y Caputo por las retenciones: "Tristeza y bronca"

Luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la extensión de la reducción temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo y decidiera dejar fuera de esa decisión a otros cultivos como la soja o el maíz, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, aseguró que el Gobierno nacional "miente" y "no termina" de asumir el "compromiso" que tiene con las provincias.

“El Gobierno decidió extender la baja temporal de retenciones para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026”, informó el ministro Caputo a través de su cuenta de la red social X. Con esta prórroga, el "beneficio se va a extender por 9 meses más abarcando la próxima cosecha fina que se está comenzando a sembrar en estas semanas", agregó. El texto oficial aclara que la medida no se aplicará a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo ni a sus subproductos, que volverán a tributar los derechos de exportación vigentes en enero.

La decisión del Gobierno de volver al esquema de retenciones vigente en enero pasado –con una alícuota de 33% para la soja y 12% para el maíz, sorgo y girasol– ya había sido anticipada a mediados de abril por el presidente Javier Milei. Como respuesta, el ministro Busso calificó la decisión como "equivocada", ya que "castiga al interior productivo, desalienta la inversión y pone en riesgo el futuro del agro argentino". "Es momento de cambiar el esquema tributario y dejar que el campo produzca y genere recursos que reinvierta. Basta de hacer política con la plata generada genuinamente por el campo", cuestionó el funcionario cordobés en sus redes.

El ministro provincial criticó que el Ejecutivo nacional vuelva a poner, a partir del 1° de julio, en marcha los llamados Derechos de Exportación (DEX), una rebaja de la alícuota para los principales cereales. “No hay ninguna buena noticia. Con los valores actuales, a los productores los números del trigo le dan a pérdida en campo arrendado”, aseguró el titular de la cartera de Bioagroindustria en diálogo con el medio La Voz.

Y apuntó: “Tenemos tristeza y bronca. No entendemos que estas cosas ocurran, levantamos la voz desde Córdoba y lo vamos a hacer en cada oportunidad que tengamos porque este no es un problema del Gobierno, es un problema de todos los cordobeses". En este sentido, pidió “no tener discursos ambiguos, porque uno escucha que a nivel nacional el Presidente o el ministro de Economía dicen una cosa, pero después hacen otra”.

Llaryora le pidió a Milei el fin de las retenciones e inversión en obra pública: "Córdoba es la máxima aportante"

En medio de la crisis económica que atraviesan las provincias por el ajuste del Presidente, el gobernador Martín Llaryora aseguró que “las provincias han hecho recortes más grandes que la Nación” y reclamó que se avancen en las reformas estructurales, entre ellas la impositiva, para que “el esfuerzo que se realizó no sea en vano”.

Si bien reconoció los "avances" impulsados por la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en cuanto a la macroeconomía e inflación, el mandatario sostuvo que, en el tema impositivo, “Córdoba es la máxima aportante, porque a todos los impuestos a la producción a nosotros nos pegan las malditas retenciones”.

Durante su exposición en AmCham, el gobernador cordobés fue tajante ante la decisión del Gobierno sobre el regreso de este impuesto: "Cuando hablan de hacer Patria, empiecen haciendo Patria bajando las retenciones. Es un impuesto que nos impide el desarrollo agroproductivo". En tanto, afirmó que el esquema impositivo actual está "totalmente tergiversado", ya que los municipios, las provincias y la Nación desarrollaron un modelo "de acuerdo a sus necesidades y no a las del país".

Llaryora hizo hincapié en lo que sucede con el impuesto a los combustibles, ya que el Ejecutivo provincial lo está cobrando, "pero no está cumpliendo" con lo que debe. “La Nación puede no hacer obra pública, no hacer mantenimiento, recortar gastos y programas, pero para las provincias y los intendentes es muy difícil”, porque los ciudadanos se lo reclaman en forma directa”, insistió. En ese marco, también consideró que es necesario "rediscutir un esquema tributario distinto", donde se tengan "en cuenta los servicios” que ofrecen Nación y las provincias.