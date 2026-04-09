La Justicia suspendió la intervención del PJ de Jujuy y designó a un hombre de Sáenz

La justicia federal estableció a un nuevo interventor del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Jujuy. De esta manera, se frenó la intervención a cargo de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, que había dispuesto la titular del Consejo partidario nacional, Cristina Kirchner.

El juez federal Esteban Eduardo Hansen designó como interventor responsable por 180 días a Ricardo Villada, ex ministro del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El fallo, según publicó el portal Somos Jujuy, declaró la nulidad de resoluciones adoptadas en 2026 por las autoridades partidarias al considerar que se tomaron “sin respetar el debido proceso”.

Según enumeró la decisión judicial, entre estas se encuentran la suspensión de cientos de militantes, incluidos precandidatos, sin instancias de defensa. Hansen afirmó que el PJ jujeño atraviesa una “grave anormalidad institucional”, a raíz de una postergación reiterada de elecciones internas, conflictos entre distintos sectores y falta de acciones concretas para normalizar la vida partidaria

La intervención judicial responde a un pedido de la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés, que había integrado la lista Generación Valiente con miras a las elecciones internas, que en febrero de este año fueron suspendidas por los interventores del PJ nacional. En ese momento, también denunció la desafiliación de más de 300 afiliados.

La ex presidenta había designado como últimos interventores al ex jefe de gabinete y al intendente de Merlo. Villada, por su parte, se desempeñó como ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta en la gestión de Sáenz, crítico de la titular del PJ nacional.

Moisés pertenecía al bloque de senadores del peronismo, pero comenzó un distanciamiento, primero con sus votaciones diferenciadas, y luego yéndose a la bancada Convicción Federal. La llegada a este sector incluyó un acercamiento de la senadora jujeña a Sáenz.

“La conducción del PJ Nacional hoy debe reconsiderar sus decisiones políticas, porque con Jujuy quisieron dar un mensaje claro: si pensás distinto, te castigan. Mi mensaje también es claro: no son dueños del peronismo y mucho menos de pensar que pueden pisotearnos, vamos a seguir defendiendo lo que pensamos en todos los ámbitos”, marcó Moisés luego conocerse la decisión judicial.

Con información de Noticias Argentinas