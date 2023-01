Milei baraja nombres en la Ciudad, el kilómetro cero del proyecto libertario

Entre la tropa propia, outsiders y tapados, el armado del diputado nacional analiza quién podrá ser el candidato a jefe de gobierno porteño.

El electorado de la Ciudad de Buenos Aires fue quien colocó en 2021 a Javier Milei en el Congreso nacional. En el kilómetro cero del experimento libertario - que también es el sitio fundacional del PRO-, el armado del diputado nacional baraja los posibles nombres para ir por la Jefatura de Gobierno.

En el bastión libertario, Milei logró armar un bloque con cinco legisladores porteños en La Libertad Avanza (LLA). Desde allí expresaron diferencias con la gestión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, rechazando el presupuesto 2023 y, en conjunto con otros sectores, hacerle frente a iniciativas del Gobierno porteño, como la extensión de la concesión del sistema de acarreo. Incluso la construcción territorial del candidato anti estado llegó a barrios populares, más necesitados de la asistencia estatal, como Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo.

En el parlamento porteño estaría la llave para la candidatura a jefe de gobierno porteño. Tres fuentes consultadas por El Destape coincidieron en que el número puesto por La Libertad Avanza sería el del legislador porteño Ramiro Marra.

Voces cercanas a Marra adelantaron que este lanzamiento se produciría sobre el final del período veraniego y que, mientras tanto, mantiene diálogo con gran parte de las fuerzas y partidos que integran la representación porteña del espacio de Milei. Por lo pronto, un dirigente que expresó públicamente su respaldo al legislador fue el ex concejal Carlos Maslatón, opositor interno al diputado libertario.

Las dudas radican sobre si el legislador porteño tiene algún rival interno. Casi como un reflejo de Milei, mediático y declamador de una supuesta distancia con la política tradicional, en el armado libertario el casillero del outsider está siempre a la expectativa de ser completado por alguna figura. En ese sentido, circuló varias veces el nombre de la conductora televisiva Viviana Canosa.

Milei fue un invitado recurrente en el programa de la conductora y fue la conductora de la presentación del libro del libertario en la última edición de la Feria del Libro. En el prontuario de Canosa en pantalla figura haber recomendado tomar dióxido de cloro, alentar marchas contra el Gobierno cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y difundir fake news, comentarios xenófobos, misóginos y homofóbicos.

Dos fuentes de LLA se debaten entre señalar que la conductora "está dando vueltas" pero no tiene "nada cerrado" y que "nunca mostró interés". En ese sentido, un dirigente libertario de la Ciudad observó: "Marra conoce y tiene vocación. No tiene la confirmación, pero Milei no se puede oponer. ¿A quién va a buscar? ¿A Canosa? Hay que saber mucho del tema".

Sin embargo, una voz que está al tanto de la construcción de la candidatura presidencial de Milei afirmó que Marra está anotado, pero deslizó los nombres de "dos hombres, uno con más pergaminos que el otro" y el del legislador porteño Oscar Zago.

Escenario CABA

La elección en la Ciudad no es solo importante por ser el kilómetro cero del experimento libertario, y su disputa por el electorado de derecha y centro derecha porteño con el Pro y los liberales de Ricardo López Murphy. También tiene trascendencia por ser una elección que se dirimirá en las mismas fechas que las presidenciales, con lo que es importante para la construcción nacional de Milei de contar con una boleta que sume o que, por lo menos, no reste en la Ciudad.

Un estudio de la consultora Circuitos, realizado a fines de diciembre de 2022, consultó en la Ciudad de Buenos Aires sobre candidaturas a presidente y jefe de gobierno. En la contienda nacional, ,Milei obtendría un 17%, con lo que quedaría por debajo de la titular del PRO, Patricia Bullrich (21%), pero por encima del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (16,7).

En el ítem "jefe de gobierno", Marra quedaría cuarto con 13,4%, lo que arroja casi cuatro puntos menos Milei, con el que compartiría la tira en las PASO agosto y las generales de octubre de 2023. La encuesta arrojó que el más votado de los potenciales candidatos a la alcaldía capitalina sería el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, con un 22,1%, el senador nacional del radicalismo Martín Lousteau con 17,6% y el diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro con 16,5%.

A modo de parámetro, en las elecciones legislativas de 2021, la lista de candidatos a diputados nacionales que lideró Milei sacó un 16,88%, mientras que la de legisladores porteños, que encabezó Marra, obtuvo un 16,54.

Quién es Ramiro Marra

Marra es broker de bolsa y se hizo popular por sus videos sobre economía en Youtube. Antes de sumarse al campamento libertario, fue candidato a senador nacional por Consenso Federal en 2019, espacio que llevó como candidato a presidente a Roberto Lavagna. Al igual que Milei, el legislador porteño promueve el desguace del estado y su intervención mínima en la economía.

En ese marco, Marra propuso la creación de un "Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA)" para evitar los cortes de calles por los movimientos sociales. Juntos al bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, votó en contra del homenaje a las víctimas del Bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955.

También, en octubre de este año Marra encabezó la presentación de un libro del que fue compilador, llamado "Los Noventa", que incluyó testimonios de funcionarios del gobierno neoliberal de Carlos Menem. En ese acto, realizado en la Legislatura porteña, asistieron el ex ministro de economía Domingo Cavallo, el ex ministro del interior Carlos Corach, entre otros.

"Vinimos a reivindicar la década del '90 y a reconocer al gran líder que fue Carlos Menem, que condujo un gran equipo e hizo el mejor gobierno de la historia", expresó en esa oportunidad Marra que, al igual que Milei, elogia los años de Cavallo como ministro de economía.

En el ámbito de la Legislatura, promovió un proyecto para que vuelvan las amonestaciones al colegio secundario. A fin del año, anunció que sortearía una camiseta original de la Selección Argentina para quienes adivinen el valor del dólar blue al final de la última semana de diciembre.

Sin embargo, Marra no pudo alejarse de los chispazos internos de LLA. En julio, el legislador mantuvo por Twitter una discusión con el coordinador nacional del espacio Carlos Kikuchi, al que acusó de filtrar información falsa a través de operadores.