El bloque de Milei rechazó un proyecto para conmemorar el bombardeo a Plaza de Mayo

El legislador porteño Ramiro Marra votó en contra de una moción de recordatorio al hecho de terrorismo de Estado que dejó más de 300 muertos en 1955.

A través del legislador Ramiro Marra, La Libertad Avanza, el partido que conduce a nivel nacional el diputado ultraderechista Javier Milei, votó este jueves contra un recordatorio del bombardeo a Plaza de Mayo de 1955 en la Legislatura porteña impulsado por el Frente de Todos.

"Así votamos, porque es una reverenda pérdida de tiempo votar 67 aniversario de lo que sea. Qué triste los temas que se tratan en la Legislatura, nada en sintonía con los que necesitan los vecinos", dijo Marra en su cuenta de Twitter al justificar por qué rechazó conmemorar este hecho de terrorismo de Estado que dejó más de 300 muertos civiles el 16 de junio de 1955, tres meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón.

En esa línea, fuentes cercanas al legislador porteño afirmaron a El Destape que el voto en contra de Marra "no es una postura política sobre los hechos" sino que "no se acompaña ningún proyecto ni iniciativa que no contemple los problemas de los vecinos". "Jamás se va a votar a favor de un proyecto que declare 'el día de...', personalidad destacada, evento de interés o conmemoración sobre cualquier suceso, más allá de cuál sea el hecho", agregaron.

Sin embargo, Marra no rechazó todas las conmemoraciones y mociones que aprobó la Legislatura en la sesión de este jueves. El referente de La Libertad Avanza se abstuvo en "declarar de interés la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y el deporte a la Fundación Rugby Amistad.". Además se abstuvo de "conmemorar el quinto aniversario del fallecimiento de Verónica Marzano", militante feminista y de los derechos del colectivo LGBT+.

También, Roberto García Moritán, legislador por el partido Republicanos Unidos que conduce a nivel nacional Ricardo López Murphy y marido de Pampita, evitó votar a favor de conmemorar el bombardeo a Plaza de Mayo, aunque en su caso se abstuvo.