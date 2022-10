Los libertarios volvieron a reivindicar a Cavallo y las políticas del menemismo

El legislador porteño Ramiro Marra presentó un libro sobre la década neoliberal, junto al ex ministro de Economía y otros referentes menemistas.El dirigente que responde a Milei definió al gobierno de Menem como "el mejor de la historia".

Los libertarios de Javier Milei volvieron a reivindicar al proyecto neoliberal del ex presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo. Fue este, junto al ex ministro del Interior Carlos Corach y al ex senador Eduardo Menem quienes participaron la presentación del libro "Los Noventa", impulsado por el legislador porteño Ramiro Marra.

"Vinimos a reivindicar la década del '90 y a reconocer al gran líder que fue Carlos Menem, que condujo un gran equipo e hizo el mejor gobierno de la historia", expresó Marra, dirigente de La Libertad Avanza, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. El legislador compiló el libro, que incluye varios testimonios de funcionarios del menemismo.

Custodiados por personal de seguridad ajeno al plantel estable de la Legislatura, los tres dirigentes ingresaron al salón con "El Himno a la Alegría" de fondo. Marra inició planteando que en su libro "esta es la historia contada por los protagonistas, luego de décadas de relato contra la década del 90".

Cavallo afirmó que su plan de convertibilidad, que equiparó el valor del peso al del dolar, fue "un gran logro que permitió que la gente mantuviera sus ahorros en el país". En ese sentido, afirmó que en ese período el país pasó "de importar combustible y electricidad a tener un superávit para el final de la década", que las privatizaciones de las empresas del estado fueron "un proceso de modernización de todos los servicios" y que "los subsidios económicos eran 0 en los 90 y la gente podía pagarlos sin problema alguno".

El responsable del "corralito" fustigó "la pesificación compulsiva de la economía" adoptada por el expresidente Eduardo Duhalde "mal asesorado", y consideró que "el tema que quedó pendiente a resolver fue la desocupación". Según sostuvo el ex ministro de Fernando De la Rúa, hubo una "narrativa mentirosa hablan de la crisis del 2001 como la responsable de todos los males", pero que "la pobreza y los demás problemas surgieron con la devaluación que significó la pesificación del 2002".

Finalmente, Cavallo, que estuvo enfrentado con el ex mandatario riojano tras su salida del gobierno, reconoció que "vamos a necesitar un líder como Menem para salir de este atolladero" y, en una reivindicación de sus políticas neoliberales, lanzó: "Vuelvan a mirar lo que fue la década del 90, hay que retomar un montón de medidas que se utilizaron en esa época".

No es la primera vez que los libertarios reivindican a Cavallo y su convertibilidad, devastadora para el aparato productivo nacional. Milei le dio la posibilidad en agosto de defender su plan en un acto en el teatro Broadway, junto con otro hacedor de catástrofes económicas, el titular de Banco Central durante el macrismo, Federico Sturzenegger.

Al inicio del encuentro, Corach afirmó que "nada de lo que fue en la década del '90 podría haber sido sin Carlos Menem", sobre quien consideró que "tuvo la concepción política de la búsqueda de la inclusión y la conciliación de los diversos sectores de la política".

En ese marco, afirmó que "nunca" oyó al ex presidente "hablar mal de nadie", ni "conspirando, ni impulsando acciones contra nadie", hecho que "permitió que la década del 90 fuera pacífica". Según sostuvo, "Menem tenía una intuición maravillosa en política" y "le daba confianza a sus colaboradores"

A su turno, Eduardo Menem destacó que el libro "es necesario como un aporte a la historia contemporánea política y económica de nuestro país" y para revertir "la demonización" que se hizo en torno a la gestión de su hermano. "Los sucesos de los 90 fueron tergiversados por políticos fracasados, por prensa ideologizada y gente que no pudo hacer lo que hicimos", afirmó. "Recibimos en 1989 un Estado quebrado", sostuvo el ex senador y enumeró algunas de las políticas impulsadas, como las privatizaciones de las empresas públicas, afirmando que "casi todas" las compañías que pasaron a manos privadas "brindaron un excelente servicio".

"Los escuché decir que Menem destruyó los trenes. La verdad es que los trenes vinieron decayendo durante años. Cuando Carlos Menem dijo 'ramal que para ramal que cierra' era una medida disuasoria para evitar las grandes huelgas ferroviarias", afirmó Eduardo Menem, señalando que "algunos dirigentes no se animan a aplicar" las medidas de esa época "porque son políticamente incorrectas".

Al inicio, Marra mencionó los saludos de Milei y del dirigente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto. Participaron del encuentro, los ex funcionarios Carlos Manuel Bastos, Rodolfo Barra, Jorge Castro, Horacio Liendo, Julio Aparicio y Alieto Guadagni.

También se presentaron los legisladores porteños por La Libertad Avanza Oscar Zago, Rebeca Fleitas y Leonardo Saifert; el diputado provincial de La Rioja Martín Menem; el presidente del MID de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Alifraco; el referente de la UCEDE nacional, Andrés Pasamonti; y la senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero. Además estuvieron los miembros de la agrupación universitaria M.E.N.E.M. de la Universidad Di Tella y dirigentes de la corriente interna Avanzan Los Aliados (ALA).

Con información de Télam