El vergonzoso ataque de un periodista de Clarín a Colapinto tras el choque en Qatar: "Gatos"

El vergonzoso ataque de un periodista de Clarín a Colapinto tras su choque en el GP de Qatar.

Un periodista de Clarín derrapó y atacó vergonzosamente a Franco Colapinto, después del abandono rápido del piloto argentino en el Gran Premio de Qatar 2024 de la Fórmula 1. Si bien el corredor de 21 años no tuvo nada que ver en este caso, ya que fue impactado por el francés Estaban Ocon tras un choque del galo con Nico Hülkenberg, un reconocido comunicador de la derecha nacional decidió arremeter contra el joven de Williams en las redes sociales.

El protagonista fue nada menos que Daniel Avellaneda, ex Fox Sports y ESPN, quien le faltó al respeto a "Fran". Aunque hacía 23 años que un compatriota no participaba en la máxima categoría del automovilismo mundial, de manera indignante el comunicador lo liquidó mediante su cuenta oficial de X (ex Twitter) de @davellaneda77, donde tiene más de 92.000 seguidores. A la espera de lo que pueda ocurrir con "Fran" en el 2025, ya que Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. serán los titulares en las butacas, el pilarense deberá hacer lo mejor posible en la última carrera del año en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi.

El indignante ataque a Colapinto de Daniel Avellaneda, periodista de Clarín: "Venía bien hasta que empezó a gatear"

Apenas consumado el abandono del piloto argentino en el arranque del GP de Qatar 2024 de la Fórmula 1, el reportero de 47 años publicó en su perfil de X que "no duró ni dos minutos Colapinto. Choque y afuera". Por último, con relación al supuesto romance con la actriz María Eugenia "China" Suárez, derrapó cuando escribió que el corredor "viene en picada desde que empezó a salir con gatos".

Daniel Avellaneda, el periodista de Clarín que pasó por Fox Sports e ESPN y derrapó contra Colapinto.

Más tarde, no conforme con lo anterior, "Dani" les respondió a los usuarios que lo cuestionaron y lo insultaron por haberle "pegado" al piloto: "Lo estoy viendo. Tiene que tener perfil bajo, maestro". En el mismo tuit, sugirió que "debe aprender de (Lionel) Messi. Agachar la cabeza y seguir. Si es crack, lo va a demostrar. Ustedes son los salames. La realidad es que venía bien hasta que empezó a gatear". En la misma línea, cuando un seguidor le dio la razón a él, Avellaneda remató a pura soberbia: "Olvídate. No la ven. Se hacen los eruditos de la F1 y no manejaron ni un karting, jajaja! Me hacen reír".

¿Cuándo corre Colapinto la última carrera de la F1 en Abu Dhabi?

El piloto argentino de Williams cerrará la temporada 2024 en el autódromo de Yas Marina el domingo 8 de diciembre, desde las 10 horas de Argentina.