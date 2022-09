Milei alabó a dos hacedores de catástrofes económicas: Cavallo y Sturzenegger

Ante un teatro lleno, el diputado libertario afirmó que el ex ministro menemista fue "el mejor ministro de economía de la historia" y defendió el plan de convertibilidad. Sobre el ex titular del Banco Central en el macrismo, afirmó que "logró evitar una hiperinflación". Además, reiteró su intención de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a reivindicar políticas neoliberales que dejaron al borde del abismo a la Argentina. El referente libertario encabezó un acto que contó con dos exponentes de los gobiernos que impulsaron esos descalabros, el ex ministro de economía Domingo Cavallo y el ex titular del Banco Central Federico Sturzenegger.

Milei realizó un acto el lunes en el teatro Broadway de la Ciudad de Buenos Aires, en el que disertaron, además de Cavallo y Sturzenegger, los economistas Diana Mondino, Héctor Rubini y Alberto Benegas Lynch (hijo). Sobre el padre de la convertibilidad, el diputado afirmó que "seguramente la historia hará justicia y mostrará que ha sido el mejor ministro de economía de toda la historia".

En cuanto al plan económico de Cavallo, también conocido como "el 1 a 1", Milei señaló que fue "el repudio a la moneda emitida por", lo que él denomina, "la casta". Y recordó: "Frente a esa destrucción de la moneda nació la convertibilidad y desde el '93 fuimos el país con menos inflación del mundo".

Sobre el exfuncionario de Mauricio Macri, el libertario no ahorró en elogios, al que llamó "el coloso de Reconquista 266" e incluso "el mejor presidente del Banco Central". En esa línea, señaló que llevó una "tarea enorme y que no ha sido acompañado por la política", afirmando que "un conjunto de sátrapas se lo llevaron puesto", aludiendo al gobierno de Cambiemos

Pese a eso, y frente a "niveles de excedentes monetarios como los que tuvo que enfrentar", con "un esfuerzo enorme y una pericia técnica incomparable", el exfuncionario macrista -según Milei- "logró evitar una hiperinflación". Fue así, que el diputado sentenció: "Eso reconfirmó mi convicción de que no haya banco central, porque si uno con las características del que conducía Sturzenegger no funcionó, no hay forma de que funcione".

El acto tuvo formato de clase, aunque, según estimaron desde el entorno del dirigente libertario, lograron la "capacidad total" del teatro, 1500 personas. En ese contexto, Milei encabezó su disertación, denominada "el fin de la inflación", en el que afirmó que "el accionar de la política monetaria es una estafa", añadiendo que "antes de la creación del Banco Central la misma era del 0,9 por ciento anual", mientras que "hoy los políticos celebrarían si es del 2 por ciento mensual".

En ese sentido, el libertario afirmó que "la inflación distorsiona los precios relativos, acorta los plazos de inversión y afecta la redistribución del ingreso", para luego preguntarse "¿que clase de progresistas defienden la existencia del Banco Central?". Y, auto respondiéndose, lanzó: "Aman tanto a los pobres que solo quieren multiplicarlos. Si la casta no hace el ajuste, la crisis será monumental. Pero la casta se mira el ombligo".

"Señores políticos -continuó el diputado- , queremos ser libres, dejen de molestarnos y robarnos con esa aberración que es el impuesto inflacionario, que no solo solo perjudica el crecimiento, sino que golpea más fuerte a los más vulnerables". Y cerró: "Terminemos con ese privilegio de la casta política y tengamos una libertad monetaria".

Previo a la disertación de Milei, Cavallo habló por videoconferencia sobre el "sistema bimonetario". En ese marco, afirmó que "en un plan de estabilización hay que definir cómo va a quedar organizada la economía" y en este "principio básico de organización debe quedar reflejado en el discurso del líder y de los responsables de implementarlo".

Según sostuvo el exministro de Carlos Menem, "el sector público esta desequilibrado, ya que intenta intervenir en todos los sectores", por lo que "es inimaginable que así tenga éxito un plan de estabilización". Fue así que planteó que "el punto de partida es definir las reglas de juego de la economía y remover los controles".

A modo de síntesis de sus políticas neoliberales, concluyó: "Se debe reducir el gasto y eliminar el déficit. Hacer una profunda reforma del Estado en los tres niveles. Hay que liberar el mercado. Lograr una convivencia entre la moneda local y el dólar y hacerlas competir".

A su turno, Sturzenegger disertó sobre "cómo controlar la inflación sin eliminar el Central". En una defensa a la década neoliberal, señaló que para hacer "independiente" al ente regidor de las bancas se puede hacer "por ley, dolarización o unión monetaria con otros países", recordando que "entre el 91 y 2001 la inflación fue la más baja".

"La convertibilidad se logró porque el Central fue independiente. Después el kirchnerismo lo modificó", lamentó. Luego agregó que "La dolarización y la unión de monedas no es fácil de desarmar. Un ejemplo es Ecuador con (Rafael) Correa y el otro es Grecia post 2008. La dolarizacion implica que uno tiene que comprar los billetes, lo que es un costo que se evita con una unión de monedas".

El exfuncionario macrista tuvo palabras de elogios para con Milei. "Fue un defensor de mi gestión en el Central y eso que no les gustan los bancos centrales", ironizó. Además, sobre el final de su disertación, Sturzenegger aseguró que el diputado "logró correr el arco y empujar las ideas de la libertad", hecho que definió como "una contribución extraordinaria".

Asistieron al acto Karina Milei (a quien su hermano agradeció y fue ovacionada con el cantito "olé, olé, olé; jefe, jefe); el coordinador nacional Carlos Kikuchi; y las diputadas nacionales Victoria Villarruel y Carolina Píparo; los legisladores porteños Ramiro Marra, Oscar Zago, Lucía Montenegro, Leonardo Saifert y Rebeca Fleitas; los diputados bonaerenses Nahuel Sotelo y Constanza Moragues; el legislador riojano Martín Menem y el ex candidato a vicegobernador bonaerense Juan Carlos Blumberg.

Como curiosidad, entre los presentes estuvo Santiago Montoya, ex titular de ARBA durante las gestiones en la gobernación bonaerense de Felipe Solá y Daniel Scioli. Con este último también comando el Grupo Provincia y propuso un plan de regionalización de la provincia de Buenos Aires, que quedó trunco. En 2017 había expresado su respaldo a la candidatura a senador de Florencio Randazzo.