Karina, la hermana que hace y deshace en el entorno de Milei

El diputado libertario la define como "el jefe" y expresa devoción por élla. Perfil de la sombra del economista que quedó en el medio de la implosión de La Libertad Avanza.

Semanas atrás, el ex presidente Mauricio Macri mantuvo una reunión vía Zoom con el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei. El encuentro se dio en la virtualidad, dado que los socios del fundador del Pro en Juntos por el Cambio rechazan un acercamiento al legislador libertario. Según lo que trascendió, hubo una tercera persona en la conversación. Esta fue la hermana del economista, Karina Milei, que se quedó hablando con el ex mandatario y ex presidente de Boca Juniors sobre fútbol.

¿Quién es Karina Milei, a quién su hermano denomina "el Jefe", y que peso tiene como para participar de una conversación que, por su impacto político, debía llevarse con delicadeza?

En algunas las tantas entrevistas que los canales de televisión le hicieron a Milei, y que le sirvieron de plataforma para llegar a la banca en el Congreso, el diputado nacional contó casi entre lágrimas que Karina es un sostén en su vida y que incluso intercedió en su favor en momentos duros con su familia.

"El Jefe" es dos años menor que Javier. En su infancia y adolescencia, ella era la extrovertida y él mantenía un perfil bajo. La hermana acompañó al economista en varios emprendimientos en su vida: su paso por el arco de Chacarita, su obra de teatro y, por supuesto, su incursión en la política.

En el marco de ese acompañamiento, a Karina se le atribuye la idea de que Milei sortee su sueldo de diputado, que adopte la campera de cuero y otros retoques que hacen a la imagen la cara de la derecha y la desregulación absoluta del mercado. ¿Hasta qué punto llega la reciprocidad, el afecto o el agradecimiento? Javier osó afirmar en una entrevista que, en una virtual presidencia suya, la hermana oficiaría de primera dama.

Según trascendió, "El Jefe" es licenciada en Relaciones Públicas, es artista y durante un tiempo hizo tortas. Actualmente es "quien le organiza la agenda a Milei", cosa que, según algunos detractores, no existía hasta el ingreso a la política.

Cambio de roles

Karina acompañó como una sombra a Milei al debate de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires en 2021 y en varios actos, siempre en un segundo plano, que contrasta a los roles que adoptaron en su juventud. Sin embargo, en el ámbito interno de La Libertad Avanza, hay quienes aseguran que la hermana dio un paso al frente y comenzó a dejar el lugar de simple partenaire..

“Karina pasó de tener rol sostén político y organizadora de su agenda y futura primera dama, a una persona que se colocó en la jefatura del movimiento político y con la capacidad de ser una censora. Ella fue impugnando militantes de todo el país”, explicó a El Destape una voz que cuestionó la participación de la hermana menor en el armado del mediático diputado.

El acto en el club El Porvenir se había promocionado como el lanzamiento presidencial de Milei. El desembarco en el conurbano terminó siendo un fiasco que precedió a las primeras caídas en las encuestas del autopercibido león libertario y antecedió una implosión en el espacio libertario, que tendría a Karina como protagonista.

El abogado y "puntero" de Milei Carlos Maslatón salió a denunciar que Karina y el armador Carlos Kikuchi estaban complotando para enviar "a la catástrofe" al proyecto presidencial del diputado libertario y osó comparar a la hermana con Isabel Martínez de Perón, y al armador con el siniestro ex ministro de bienestar social José López Rega, que ejercía una fuerte influencia sobre la viudad del general Juan Domingo Perón.

“Milei debe escuchar al pueblo o colapsará. En los últimos seis meses fue rodeado por el Eje Karina-Kikuchi, dos desequilibrados que lo están llevando al desastre. Parecen dos infiltrados de Sombrilla Larreta”, twitteó el verborragico abogado que dice formar parte de un ala de los libertarios, en la que también se encuadra el legislador porteño Ramiro Marra. Cualquier alusión a una cercanía con el Pro y el jefe de Gobierno porteño significa la claudicación de la independencia del experimento libertario.

En el fiasco de El Porvenir, Milei comparó a lo que él denomina "la casta" con los egipcios, a los militantes libertarios con el pueblo judío que cruzó las aguas del Mar Rojo. En otra entrevista condescendiente, usó el episodio bíblico del éxodo para definir a su hermana. "Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que divulgue. Bueno, Kari es Moisés y yo el que divulga, nada más", lanzó, entre lágirmas, el diputado defensor de la venta de órganos.

La crisis libertaria fue bajando el tono junto con la escapada de Milei a Brasil y Colombia para colgarse de otros referentes de la derecha latinoamericana como el ex candidato a presidente chileno José Kast o el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro.

En Brasil, el economista salió a aclarar que Maslatón ocupa un rol "marginal" en el armado libertario. Además, en su foto con el hijo del presidente Jair Bolsonaro incluyó a su hermana. Para fortuna de Kikuchi, a diferencia del Mar Rojo, el binomio de Javier y Karina, llamese "El Jefe", Moises, "Isabelita" o la potencial primera dama, parece no dividirse.