Milei es tentado por Hotton, mientras Maslatón le da un ultimátum

La dirigente "pañuelo celeste" aseguró que tiene diálogo con el diputado de La Libertad Avanza, aunque desde los libertarios conjeturan que el objetivo real de la ex legisladora es acercarse a Juntos por el Cambio. Mientras tanto, el ex concejal porteño aseguró que si avanza un supuesto acuerdo con Mauricio Macri se declarará en "libertad de acción".

La ex diputada nacional Cynthia Hotton blanqueó esta semana el acercamiento con el sector del Pro referenciado con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el legislador Diego Santilli. Sin embargo, los movimientos de la dirigente ligada a los espacios evangélicos y "pañuelos celestes" también tienen como objetivo al referente libertario Javier Milei.

“Con la gente de Milei también hemos conversado”, reconoció Hotton en declaraciones a AM550. Desde las inmediaciones de la ex legisladora hablaron con El Destape y señalaron que se dieron diálogos con el diputado nacional con su hermana Karina Milei y con parte del equipo de La Libertad Avanza.

Por otro lado, fuentes cercanas al diputado libertario se limitaron a reconocer que "siempre hubo buen diálogo". Otras voces del armado del diputado nacional desconocen o desconfían del acercamiento de Hotton con el líder de La Libertad Avanza y sostienen que el acuerdo que busca la dirigente "pañuelo celeste" es con sectores del Pro. Por lo pronto, desde el entorno de la ex legisladora señalaron que, además de Santilli y Milei, también hablaron con la titular del Pro, Patricia Bullrich.

Hotton fue candidata a diputada nacional por el espacio + Valores, que buscó ser una respuesta de sectores evangélicos contra el movimiento por la legalización del aborto. Luego de sortear las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) por escaso margen, el espacio superó el dos por ciento en los comicios legislativos.

Apenas concluidas las elecciones legislativas de 2021, Santilli había reconocido la intención de buscar alianzas con Hotton y con el diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert, ya que, si Juntos se hubiese hecho con el caudal de votos de esas fuerzas, hubiera podido superar los 50 puntos en los comicios legislativos.

¿Ultimátum de Maslatón?

La interna entre Milei y el ex concejal porteño Carlos Maslatón suma un nuevo episodio, en el que el abogado amenazó con abandonar La Libertad Avanza si prospera un eventual acuerdo del diputado nacional con Juntos por el Cambio.

"Me declaro en libertad de acción si Milei firma con (el ex presidente) Macri o con cualquier neomarxista de Juntos por el Cambio y hace colapsar la coalición de partidos de La Libertad Avanza", afirmó Maslatón vía Twitter, agregando que condenará "cualquier tentativa" del diputado de "vender el liberalismo" al ex presidente "y sus secuaces". En diálogo con El Destape, el abogado añadió: "Sigo estando, en tanto no se acuerde con Juntos por el Cambio. Incluso estoy tolerando la no existencia de PASO, aunque voy a insistir en la internas. Si se fusiona con Macri, voy a tomar libertad de acción"

Maslatón comenzó a alejarse de Milei, denunciando discrepancias con Karina y con el coordinador del armado Carlos Kikuchi, a los que acusó de sabotear el proyecto presidencial del autoproclamado león libertario. Acto seguido, el abogado anunció su deseo de competirle en una interna.

Desde las inmediaciones del economista se encargaron de aclarar que el ex concejal no pertenece al espacio, por lo que no podría reclamar una interna, y que "rompió todos los puentes" con su ex socio. La pelea volvió a recrudecer cuando Maslatón denunció un acuerdo entre Milei y Macri, gestado en una reunión en el edificio Le Parc con Rodríguez Larreta y empresarios como mediadores.

Otro punto de disidencia entre Milei y Maslatón fue la reacción ante el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El libertario demoró por dos días su pronunciamiento sobre el atentado, que se limitó a repudiar "todo acto de violencia”. La jornada del diputado en la sesión del sábado pasado terminó con una disputa con la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y fue acusado de maltratar a una periodista de La Nación.

Maslatón por su parte repudió el intento de magnicidio a la ex mandataria y cuestionó la postura del espacio libertario. "Es un ataque a la vida sino al sistema democrático. Si yo fuese Milei estaría a la vanguardia de la defensa".

Milei reivindicará a Cavallo y Sturzenegger

El lunes, Milei encabezará un acto en el teatro Broadway de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se mostrará con uno de los sinónimos de la catástrofe neoliberal en la Argentina, el ex ministro de economía Domingo Cavallo, y una de las caras del descalabro económico de Cambiemos, el ex titular del Banco Central Federico Sturzenegger. Desde las inmediaciones de Milei no adelantaron precisiones sobre lo que pueda decir el referentes libertario, aunque el acto/disertación tendrá el ambicioso nombre de "el fin de la inflación".

El vínculo de Milei con el padre de la convertibilidad, señalaron a este medio desde el campamento libertario, es "a través de Guillermo Francos", ex presidente del Banco Provincia durante el primer mandato como gobernador bonaerense de Daniel Scioli y director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en representación del Gobierno nacional.

En cuanto a Sturzenegger, funcionario del gobierno de Mauricio Macri, afirmaron que entre ambos hay "un buen trato profesional". Una voz del espacio libertario completó: "Cuando era presidente del Banco Central y todos los criticaban, Javier lo defendía".

El resto de la nómina de oradores estará integrada por los economistas Diana Mondino, Héctor Rubini y Alberto Benegas Lynch (hijo), además del periodista de La Nación Manuel Adorni como presentador.