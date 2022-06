Maslatón desafió a Milei a enfrentarse en una PASO

El ex concejal de la Ucedé expresó su intención de ir a unas Primarias con el diputado de La Libertad Avanza, luego que Milei lo destratara diciendo que él era un jugador de "Champions League" y el abogado "de Primera D".

La crisis de los libertarios sumó un nuevo episodio en el enfrentamiento entre el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei y el abogado Carlos Maslatón. Luego de que el legislador minimizara al ex concejal de la Ucedé, este anunció su intención de enfrentarlo en unas primarias.

Tras su retorno de la gira por Brasil y Colombia, Milei fue entrevistado este lunes por el canal La Nación+, donde respondió sobre la crisis que significó el acto de El Porvenir y defendió el rol de su hermana Karina en el armado libertario. En un momento le preguntaron por Maslatón y el diputador libertario diferenció a "los que jugamos la Champions League" de los de los que juegan en "Primera D"

Maslatón, en ese momento, estaba en el canal C5N dando una entrevista y le llegó el video de las declaraciones del diputado. Lugo de verlo, respondió a través de su Twitter y lo desafió a unas internas libertarias: "Estimado Milei, está todo bien. Yo tengo nivel Primera D. Vos sos Champions League. O sea que en una interna me pasás con una aplanadora. Entonces, vamos a las PASO en agosto de 2023. Reventamos las urnas de votos para La Libertad Avanza. No falla"

Maslatón habló con El Destape y enumeró sus "discrepancias" con Milei, entre las que señaló "declaraciones estrafalarias, juicio a periodistas, irresponsabilidad a defender los esquemas ponzi e indiferencia social a la gente en situación postergada". Y agregó: "El manejo del armado interno de Karina y (el armador Carlos) Kikuchi que está perjudicando sus posibilidades presidenciales".

"Yo le pido que vayamos a las PASO presidenciales y que nos juntemos a discutir sobre las condiciones internas y llevemos dos proyectos, el de Milei y el de Maslatón. Con todo el poderío que tiene, él me va a pulverizar, entonces tendría que aceptar. Mi propuesta es componedora no rompedora. Si el gana, que tiene más probabilidades, no tendría problemas en aceptar. Yo no me voy a ir, demos una lección de democracia", explicó.

Según afirmó el ex concejal de la Ucedé, su anuncio "generó una reacción mayor de la que esperaba", no solo por su posible candidatura, sino por una eventual PASO libertaria. "Va a en serio, la cosa viene bien. Es la forma de reflotar una campaña que se cayó", opinó.

Desde el entorno de Milei afirmaron a este medio que no se hablaron sobre una posible PASO. La postura del campamento del legislador desde que se desencadenó la crisis post- El Porvenir, es que Maslatón no pertenece a La Libertad Avanza, por lo tanto no puede representar ni una línea interna ni algún tipo de conflicto.

Ruptura Milei - Maslatón

El acto de Milei en El Porvenir fue un lanzamiento presidencial del diputado. Sin embargo, el desembarco en el conurbano contó con menos público del que se esperaba. Esto antecedió a las primeras encuestas que mostraron una caída en su imagen y a las declaraciones en las que defendió la venta de órganos. Apenas finalizado el acto, Maslatón acusó a Karina Milei y a Kikuchi de perjudicar el proyecto libertario.

“Milei debe escuchar al pueblo o colapsará. En los últimos seis meses fue rodeado por el Eje Karina-Kikuchi, dos desequilibrados que lo están llevando al desastre. Parecen dos infiltrados de Sombrilla Larreta”, afirmó Maslatón vía Twittter.

Tras el acto en El Porvenir, el legislador libertario encaró una gira por Brasil y Colombia donde se reunió con otros referentes de la derecha latinoamericana como el ex candidato a presidente chileno José Kast o el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro. En la foto con este último, Milei incluyó a Karina, laudando en favor de su hermana. También desde el entorno del diputado aclararon que Maslatón no forma parte de La Libertad Avanza.