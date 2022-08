Milei vuelve a ser jaqueado por los rumores de acercamiento al Pro

El ex concejal de la UCEDÉ Carlos Maslatón denunció que el diputado nacional de La Libertad Avanza se reunió con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y empresarios para un "gigantesco arreglo electoral". A su vez, la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich, afirmó que hay "trabajos en conjunto" en algunos distritos con los libertarios. Desde el entorno del economista, negaron ambas versiones

La disputa entre el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei y el ex concejal de la Ucedé Carlos Maslatón tuvo un nuevo round, luego de que el legislador acusara a su ex socio de haber aceptado un cargo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Maslatón retrucó el viernes pasado afirmando que Milei mantuvo una reunión en el edificio Le Parc de la Ciudad de Buenos Aires con personas, cuya identidad no quiso revelar. El lunes, en declaraciones televisivas, el abogado hizo público que los otros participantes del encuentro fueron el propio Rodríguez Larreta y el ex presidente Mauricio Macri, con empresarios como mediadores.

"Delira, es todo falso, no hay manera de que eso exista", lanzaron a El Destape desde el entorno de Milei, a la vez que añadieron que "lo desmintieron los tres dirigentes involucrados".

Maslatón dialogó con este medio y relató que "gente que trabaja en el edificio" le confirmaron estos hechos, producidos "hace un mes" y que no se trataría de "una sola reunión". "Yo no le dí crédito, pero me insistieron tantas veces. Son encuentros para un gigantesco arreglo electoral donde terminarían todo juntos", afirmó el ex concejal de la Ucedé. Según sostuvo, además de Macri, Rodríguez Larreta y Milei, habrían estado los empresarios "Eduardo Eurnekian (presidente de Corporación América)", y Daniel Novegil de Techint".

Según sostuvo Maslatón, el diputado llevaría a adelante estas conversaciones sin "consultar con nadie de la militancia", salvo con sus dos personas de mayor confianza, su hermana, Karina Milei, y el coordinador Carlos Kikuchi. Y agregó: "Esto explicaría actitudes de Milei en estos cuatro meses y desarmado de la estructura política".

Milei se expresó en buenos términos con Macri y la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. De hecho, mantuvo reuniones por Zoom con el ex mandatario. En cambio, el trato con Rodríguez Larreta no solo es diferente en las expresiones que le dedica por televisión, sino en la postura crítica del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña para con el alcalde de la capital nacional.

La ruptura con Maslatón se produjo tras el acto del diputado en el club El Porvenir, de escasa presencia. Allí, el autodenominado denominado "puntero" de Milei acusó a Karina y a Kikuchi, de detonar la candidatura presidencial del legislador libertario. Luego de que el diputado ninguneara al ex concejal, éste anunció su intención de enfrentarlo en una PASO.

"No hay una relación personal. Carlos sigue pidiendo una interna, pero no tiene un partido", señaló a El Destape una voz del armado libertario. Según habían señalado desde el entorno de Milei, "Maslatón cortó los puentes".

Bullrich afirma, Milei desmiente

Cualquier versión de acercamiento entre Milei y Juntos por el Cambio es motivo de controversia en cualquiera de las dos formaciones ubicadas a la derecha del espectro político argentino. En un acto en Bahía Blanca, Bullirch, volvió a tirarle un centro al autopercibido león libertario. Además de definir como "interesante" que los dos espacios logren acuerdos "subnacionales" con el sector libertario, la ex ministra de seguridad deslizó: "En algunos distritos están trabajando en conjunto y en otros, no".

Desde el armado de Milei negaron de plano la posibilidad de que exista un trabajo en conjunto en distritos entre libertarios y macristas. "No hay absolutamente nada", afirmaron a El Destape.

Bullrich fue junto a Macri una de las promotoras del acercamiento a Milei, que tuvo que ser detonado por las "palomas" del Pro, identificadas en Rodríguez Larreta y la diputada nacional María Eugenia Vidal, y los socios del frente, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Otro de los actores de Juntos por el Cambio, el peronista Miguel Ángel Pichetto, fue más contemplativos con el economista.

Los dichos de la referente de los "halcones" del Pro fueron tomados por Maslatón, que unió cabos con la reunión en Le Parc. "Milei prepara la traición al liberalismo argentino y entrega lo construido al eje socialista de Juntos por el Cambio", lanzó en Twitter. Ante este medio, amplió: "A mí me parece raro que cierres en un distrito una cosa y en la nacional otra. Son señales que tienen un escenario distinto al que iniciamos en 2022".

Cumbre Massa- Maslatón

El viernes pasado, Maslatón reconoció que se habían saludado con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, tras su asunción como funcionario el miércoles. Esa salutación entre dos ex afiliados a la UPAU, el brazo estudiantil de la UCEDÉ, terminó en una reunión entre ambos.

Según relató el ex concejal, le mandó "un mensaje de buena suerte" al nuevo ministro, cuya respuesta fue otro texto en el que le dijo "tenemos que hablar". En ese marco, especificó que el encuentro se dio el domingo, en unas oficinas de Massa. "Yo le plantee -comenzó Maslatón- primero, políticamente me pareció confiado y decidido en el cargo; segundo, lo vi bien fuerte en el ordenamiento fiscal; después le dije que ya que la Argentina ha caído a su piso, su probabilidad de éxito es grande". Finalmente, le recomendó "la necesidad de un tipo de cambio libre y flotante y eliminación de la deuda del Banco Central, las Leliqs".

Maslatón no trasmitió nada que le haya manifestado Massa, señalando que no le corresponde hablar por el ministro, y descartó que vayan a haber más reuniones. Una vez más, negó ofrecimientos de cargos o acercamientos al oficialismo.

Por su parte, Milei no tuvo contemplaciones con Massa desde el día uno. Respecto a la visita de Maslatón al nuevo ministro, desde el entorno del diputado fueron tajantes: "No opinamos sobre actores q no están en La Libertad Avanza".