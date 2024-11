Durísima respuesta de la UIA a Milei: "No queremos protección, queremos que nos respeten"

Los discursos del inicio de la 30° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) dejaron fuertes mensajes para el Gobierno nacional en medio de una tensión creciente por el nivel de apertura de la economía. Las primeras palabras fueron del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien arrancó con palabras irónicas acerca de la presencia en la sala central del Centro de Convenciones de Buenos Aires.

"Estoy mirando los presentes y veo que, a veces, la prensa se equivoca porque decían que ´nos vaciaron´. Estamos vacíos de algunas cosas, pero plenos de representación empresaria y estamos contentos que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, pueda ver el compromiso, la presencia, y la necesidad de futuro de la industria", lanzó el líder industrial. "Estamos comprometidos con el país y con el futuro. Tenemos intereses y puntos de vista y pasiones, pero nuestra pasión más grande es el país", enfatizó Funes de Rioja.

Luego fue el turno del presidente de Conferencia, Martín Rappallini, quien, tras describir la coyuntura, envió un mensaje directo al Gobierno nacional: "Los industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir". "Es ante la falta de igualdad que necesitamos una defensa, defensa del ataque de países que subsidian la producción, los insumos y las exportaciones. Países y sistemas que no cumplen con las reglas de comercio internacional establecidas".

"Escuchamos muchos ataques injustos al empresariado nacional Hoy quiero reivindicar al industrial, que es un sobreviviente a un constante proceso de cambio. Somos nosotros los empresarios, que generamos empleo y pagamos los impuestos y sostenemos el Estado. Queremos respeto", lanzó en tono enfático. Acto seguido expresó: "La industria aporta el 30% de la recaudación y es el sector que agrupa la mayor cantidad de trabajadores formales".

La macro no es suficiente

Por su parte, el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, dijo que es necesario integrar el equilibrio macroeconómico con políticas de competitividad, lo que permitirá tener "un futuro promisorio para la industria y para todo el país". "La macro es condición necesaria pero no suficiente, hay que avanzar en una agenda micro y de competitividad entendiendo las realidades sectoriales", afirmó Coatz.

El economista se refirió a la resiliencia de la industria nacional a lo largo de los distintos momentos económicos del país. "Es necesario pensar cómo podemos transformar esta resiliencia que tiene el sector industrial para sobrevivir a tantas crisis en una agenda más ofensiva donde logremos desplegar el potencial productivo que tiene la industria argentina", dijo Coatz. Se refirió al "costo argentino que en muchos casos deja fuera de competencia los esfuerzos que se hacen puertas adentro" y apuntó a cómo se logra "reducir esa brecha de productividad con competitividad, políticas de competitividad para mejorar las reglas del juego y no perder mercados internos frente a la competencia desleal".