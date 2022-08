En picada, Milei suma críticas internas y escala la guerra con su mentor

El diputado acusó al ex Ucedé de haber aceptado un cargo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El abogado respondió acusandolo de "cobarde" y le volvió a reclamar ir a unas PASO. Desde las inmediaciones del libertario afirmaron que se rompieron "todos los puentes" con su ex socio.

Pasaron meses desde la ruptura entre el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei y el ex concejal de la Ucedé Carlos Maslatón y no parece haber retorno de la situación. Sin embargo, las hostilidades recrudecieron en las últimas horas.

"(Maslatón) no es de los mios, fue alguien que se rindió frente a una propuesta de cargos para el 2023", sostuvo Milei en una entrevista en el canal C5N. El ofrecimiento, añadió, estuvo a cargo de "Harry, el Sucio", el apodo con el que se refiere al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Él (por Maslatón) rompió todos los puentes", afirmaron a El Destape desde las inmediaciones de Milei. "Él en su momento, en la campaña electoral pasada y a principios de año, se manifestó como un puntero inorgánico de La Libertad Avanza; como un tipo que era un adherente, un militante importante del espacio, pero nunca se consideró parte del armado", sentenciaron.

La ruptura con Maslatón se produjo tras el acto de Milei en el club El Porvenir, de escasa presencia. Allí, el ex Ucedé acusó a las dos personas de mayor confianza del economista, su hermana Karina y el coordinador Carlos Kikuchi, de detonar la candidatura presidencial del autopercibido león libertario.

"Me reuní con gente que juega en grandes ligas, no en la Primera D", lanzó Milei minimizando a Maslatón. El abogado respondió anunciando que estaba dispuesto a hacerle una interna presidencial dentro del espacio libertario.

Horas después de la entrevista en C5N, Maslatón se expresó con una catarata de twitts contra Milei, a quien acusó de "mentiroso" y "farsante", para luego reclamarle nuevamente que habilite las PASO. "Contale al público qué hacías y con quién estabas en Le Parc el 5 de julio. Sabemos de todas y cada una de tus traiciones", lanzó, críptico. El Destape le consultó al abogado respecto a la acusación, pero optó por no dar detalles por el momento.

"Milei dice que no a la interna, ni siquiera la contempla como posibilidad logica política. No entra en su mente que hayan distintas opiniones en las urnas, que exigen ese proceso que son las PASO. Él parte del supuesto que él y su hermana son dueños del movimiento liberal", protestó Maslatón.

Sobre la acusación de un supuesto acuerdo con Rodríguez Larreta, el ex Ucedé afirmó que no entra dentro de sus posibilidades, tanto laborales como económicas. "No voy a ser ministro ni de (Sergio) Massa, (Mauricio) Macri, Larreta o Milei", lanzó. Pese a esto, afirmó que no piensa abrirse del espacio libertario. "No rompo movimientos", sentenció, para luego ratificar su intención de ir por la candidatura presidencial previa competencia en una PASO.

La agenda de actividades recientes del abogado incluyeron acercamientos a dirigentes de varios sectores políticos. Previo a encabezar una conferencia sobre criptomonedas en Santiago del Estero, fue recibido por el gobernador Gerardo Zamora. El miercoles tuvo un encuentro a través de un Space de Twitter con Juan Curutchet, ex titular del Banco Provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal; y la semana que viene participará del programa del nacionalista de derecha Santiago Cuneo.

Milei volvió a las recorridas

El desembarco de Milei en el conurbano quedó stand by tras el fiasco del acto en El Porvenir, las primeras caídas en las encuestas y las declaraciones repudiables. Sin embargo, esta semana el diputado nacional retomó las recorridas retomó las recorridas en centros urbanos de la provincia de Buenos Aires. El sábado pasado, estuvo en el municipio de San Martín y este jueves en la capital bonaerense, La Plata.

Según explicaron desde el armado de Milei, las bajadas "se resuelven en el momento" y se buscan lugares con gran "volumen de gente" como centros comerciales o avenidas peatonales, cerca de paradas de colectivos. Las recorridas, afirmaron, se alternan entre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y alguna provincia.

En ambas recorridas, Milei fue acompañado por sus colaboradores más cercanos, como Karina o las legisladores Lucía Montenegro y Rebeca Fleitas, y dirigentes de los distritos que visita. Sin embargo, del entorno del mediático economista se encargaron de aclarar que "no hay establecidos referentes en ningun distrito o municipio". Y agregaron: "Hay equipos de trabajos. Pero candidatos indiscutidos, ninguno".

En San Martín, Milei contó con el acompañamiento ex concejal y periodista partidario de Boca Juniors Daniel Mollo en San Martín. En el caso de La Plata, varios dirigentes locales se sumaron a la recorrida, como el presidente del Partido Libertario, Ezequiel Vera, o el abogado Marcelo Peña.

Peña no es nuevo en la política. El abogado quiso ser candidato a diputado provincial por el espacio del carapintada Juan José Gómez Centurión. El haber compartido una lista con un golpista no es su único antecedente con la dictadura: también defendió al ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian Von Wernich. El primer cura juzgado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, fue encontrado culpable de 7 homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad. Más cerca en el tiempo, en 2021, el letrado comenzó a oficiar como abogado de Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada bonaerense de Avanza Libertad Carolina Píparo.

Casualmente, Píparo, que dejó Juntos por el Cambio en las últimas legislativas para acompañar al liberal José Luís Espert, es motivo de rumores de una posible incorporación a las filas de Milei. Sin embargo, nadie da por cierto este refuerzo al team libertario, pero aclaran que la platense tiene un buen vínculo con su par Victoria Villarruel y el legislador porteño Ramiro Marra.

El factor Massa

Otro punto de disidencia entre Milei y Maslatón en la última semana fue la postura respecto a la llegada al Ministerio de Economía de Sergio Massa. El ex titular de la Cámara de Diputados compartió con el ex Ucedé la militancia en la rama juvenil del partido liberal, la Upau. "Nos saludamos por Whatsapp", confesó el abogado a este medio.

"Proceda, Ministro, Súper-Ministro Massa, que va a salir todo muy bien. La recuperación argentina es inevitable, y con tu conducción economica y habilidad política sin igual despegaremos al alza y solucionaremos una tras otra las desgracias de los últimos tiempos", lanzó el abogado a través de su Twitter.

Milei, por su parte, aprovechó para afirmar que las medidas de Massa es "insuficiente" y "recae solo en el secto privado". Y, en su prédica derechosa y libertaria, cerró: "Lo que hay que hacer acá es pasar la motosierra por donde roba la política. Hay que reventar la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias”.