Elecciones 2021: Píparo deja el macrismo y se suma a la lista de Espert como candidata

La dirigente platense finalmente no irá con el macrismo y encontró refugio en José Luis Espert para ir en las elecciones legislativas.

La actual diputada de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, determinó que se presentará en las elecciones legislativas de este año. La platense busca desesperadamente renovar su banca y, sin espacio dentro de Juntos por el Cambio, la legisladora primero fue tentada por la UCR pero finalmente irá con José Luis Espert.

La confirmación fue a través de redes sociales y así la legisladora denunciada por sobornos e incumplimiento de funcionaria pública estará con el economista liberal. Más temprano comenzaron las dudas ya que no asistió al lanzamiento oficial del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, El Destape había confirmado que la legisladora había sido tentada como “segunda candidata a diputada provincial” en la Unión Cívica Radical. Sin embargo, con el correr de las horas eso se transformó y terminó quedándose con el ofrecimiento del economista ultraliberal José Luis Espert. Piparo buscó una foto con María Eugenia Vidal que nunca consiguió. Motivo de ello, comenzó a quedarse cada vez más afuera del armado electoral vigente.

Luego de esta situación, publicó en redes sociales: "José Luis propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no". Por otro lado, añadió: "Como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura".

Piden que sea sometido a juicio oral el esposo de la diputada Carolina Píparo

Una fiscal de La Plata pidió que Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada provincial macrista Carolina Píparo, sea sometido a juicio oral como acusado de intentar matar a dos jóvenes a los que atropelló con su vehículo luego de ser asaltado durante la madrugada del último Año Nuevo en la capital bonaerense.

El pedido fue efectuado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 platense, quien le imputó a Buzali el delito de "homicidio en grado de tentativa" –que prevé penas de entre 4 y 16 años de prisión- y consideró que en este caso "no resulta procedente la aplicación de procedimientos de abreviación del proceso". Esta requisitoria deberá ser resuelta ahora por la jueza de Garantías Marcela Garmendia.