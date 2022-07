Un pedido de no agresión de Pichetto avivó las versiones de acercamiento a Milei

El auditor General de la Nación pidió no "agredir" a los sectores liberales, en lo que se interpretó como un anzuelo para un posible acercamiento entre Juntos por el Cambio y la ultraderecha. En el medio, el armado nacional prioriza la fiscalización y Karina Milei y Carlos Kikuchi desplazan a viejos colaboradores.

Desde que se truncó el coqueteo entre el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri y la titular del Pro, Patricia Bullrich, detonado por el radicalismo, la Coalición Cívica y "las palomas" del partido amarillo, las posibilidades del acercamiento del libertario quedaron latentes. Sin embargo, esta semana, el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Píchetto; hizo declaraciones que largaron especulaciones sobre un acercamiento con Milei. "Es estúpido agredir a los liberales, porque tienen algunas ideas parecidas a nosotros y representan a un electorado que quiere transformar la Argentina y bien podrían votar por los candidatos de Juntos por el Cambio", afirmó el ex senador a El Cronista.

Los dichos avivaron la posibilidad de un puente entre los "halcones" del Pro, liderada por Macri, y Milei vía Pichetto y su pata peronista en Juntos por el Cambio. Es cierto que el anzuelo también tiene como destinatario al diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert, siempre en la órbita de la alianza opositora y hoy distanciado del libertario porteño.

En el caso de Pichetto y Milei, no es la primera vez que operan en la misma sintonía. El Auditor respaldó el proyecto del diputado provincial Nahuel Sotelo, que responde al libertario porteño, para que los extranjeros que se atiendan en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de sus gastos. Sin embargo, las versiones fueron desmentidas a El Destape desde las inmediaciones de Milei y Pichetto. Aunque desde el entorno del Auditor sostuvieron que hay "una buena relación" con el referente libertario.

"Pichetto no va a hacer nada que Macri no lo autorice", conjeturaron desde el armado libertario en la provincia de Buenos Aires. La misma premisa corre para otro peronista de Juntos por el Cambio, el senador bonaerense Joaquín De la Torre, de cuyo entorno ya desmintieron un acercamiento concreto. Sin embargo, en el caso del ex intendente de San Miguel, disconforme con algunas decisiones en el orden provincial de la alianza opositora, ya es conocida su ambición de ir por la gobernación.

Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires, la diputada nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires Victoria Villarruel tomó la conducción del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires y comenzó a ser señalada como una posible candidata para 2023 en suelo bonaerense. "Se irá viendo con el tiempo", sostuvieron desde el entorno del mediático economista de derecha.

Según afirmaron a este medio desde el armado bonaerense de Milei, hay instalados coordinadores del dirigente libertario en "30" de los 135 municipios de la Provincia. Uno de los objetivos a la hora de la captación de dirigentes es suplir un déficit que suelen tener las fuerzas nuevas respecto a los partidos tradicionales: la fiscalización. "Javier por si solo va a meter un porcentaje de votos que va a haber que ir a pelear el día de las elecciones", explicaron.

Tensiones en el armado

"Están haciendo cagadas. Karina (Milei) tiene un fanatismo por los apellidos ilustres, hijos de la casta: Menem, Avellin, Mondino, Bussi", señaló una fuente del armado libertario en conflicto con la conducción de la hermana del diputado y el coordinador Carlos Kikuchi. Estos dichos aludan a algunos de los referentes provinciales que la conducción "bendijo" para integrar el armado nacional, como el caso del legislador tucumano Ricardo Bussi, hijo del represor Antonio Bussi y con causas por presunto acoso sexual. Por esta alianza, sectores del Partido Libertario en la provincia se alejaron.

La decisión de que el armado nacional de Milei esté en manos de su hermana Karina y Kikuchi continúa generando tensiones en el espacio libertario. El crecimiento de la influencia de este binómio tiene como consecuencia que otras figuras queden al márgen. Tal es el caso de uno de los que estuvieron en el inicio de la construcción política del diputado libertario, el legislador porteño Eugenio Casielles, que tenía el rol de armador nacional.

Fuentes cercanas a Casielles señalaron a El Destape que, al ser desplazado, fue dejando de trabajar en el espacio en ese rol. De todas maneras, el legislador mantiene buena sintonía con su par Ramiro Marra, otro que en algún momento se quejó de las acciones del coordinador. Pese a sus discrepancias con la conducción de Karina Milei y Kikuchi, se mantienen en el armado.

El primero en abrirse de la conducción de Kikuchi y Karina fue el ex concejal de la Ucedé Carlos Maslatón, que esta semana, el abogado promocionó una presentación en Tucumán, organizada por el espacio Federalismo y Libertad. Sin embargo, aclaró que esa bajada "no es parte de una campaña". Según apuntaron desde las inmediaciones del ex Ucedé, hace "dos meses" que no tiene contacto con los dirigentes más cercanos al economista, aunque mantiene diálogo con Cascielles y Marra, que forman el grupo interno Avanzan Los Aliados (ALA).