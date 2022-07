Sigue la caída de Milei: se partió su armado en San Juan

El partido provincial Cruzada Renovadora anunció su decisión "indeclinable" de distanciarse del diputado nacional libertario. Los dichos sobre la venta de niños fueron el desencadenante.

El armado nacional del diputado de La Libertad Avanza Javier Milei se sigue resquebrajando. Esta vez, el libertario perdió el respaldo del partido Cruzada Renovadora en la provincia de San Juan. El partido es liderado por el ex intendente de la ciudad de San Juan Alfredo Avelín Nollens y se había sumado a Milei, tras haberse alejado de Juntos por el Cambio. En rigor, el pase a las filas del legislador de derecha se había producido en abril.

Según se mencionó, el partido sanjuanino expresó su rechazo a uno de los recientes derrapes de Milei. En una entrevista radial, el diputado señaló que la venta de niños es "una discusión filosófica", de la que no sabe "cuánto" en la sociedad argentina "estamos preparados para ella".

"Es inoportuno, incorrecto, y no corresponde", señaló Avelín Nollens, según reportó el portal Tiempo de San Juan. Además, el ex intendente afirmó que se comunicó con el armador de Milei, Carlos Kikuchi, y le comunicó la decisión "indeclinable" de abandonar al diputado que apoya la liberalización total del mercado y el desguace del estado.

Si bien Milei aclaró a través de su Twitter explicó que estaba en contra de la venta de niños, el comentario, que no fueron una negativa rotunda y quedaron a mitad de camino entre una reflexión, levantaron revuelo periodistico. Este derrape se sumó a otros, como la defensa del comercio de órganos, de armas (días después de un asesinato en masa en Estados Unidos) y una reivindicación a la ex primer ministra británica Margaret Thatcher. "Empezaron a salir temas muy conflictivos como la venta de órganos - retomó Avellín Nolens-, en esos planteos que son de vida, y de estar en contra de la reivindicación de Malvinas, menos ahora coincidimos con la duda que dejó sobre la venta de niños. Entonces di por terminado nuestro apoyo porque no coincidimos en este tipo de temas", explicó.

El partido Cruzada Renovadora, nacido en la década de 1960, fue fundado por el fallecido ex gobernador de San Juan Alfredo Avelín, padre de Avelín Nollens. Su influencia también se extiende en Jujuy.

Más problemas en el armado libertario

Además de registrar las primeras caídas en encuestas nacionales tras las elecciones legislativas de 2021, el armado presidencial de Milei comenzó a tener rupturas en provincias y dirigentes.

En Córdoba, la agrupación Carcano del Partido Demócrata (PD) en la provincia presentó una impugnación ante la justicia denunciando que la conducción partidaria está “acéfala”, ya que afirmaron que la intervención que pesaba sobre el espaciocaducó y no se aplicó una prórroga.

El PD, uno de los sellos que respaldan el proyecto presidencial del libertario, es comandado en Córdoba por Rodolfo Eiben, que pasó de ser interventor a titular del partido. El empresario se promociona como candidato a gobernador de la Provincia, detrás del proyecto presidencial de Milei.

A esta ruptura se le suma el ya público enfrentamiento con el ex concejal de la Ucedé Carlos Maslatón, que desafió a Milei a disputar una PASO. El abogado denunció que Kikuchi y la hermana de Milei, Karina, "perjudican" el proyecto presidencial del diputado nacional.