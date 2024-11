Tres años sin Lucio Dupuy: las causas pendientes y el reclamo de los familiares contra las juezas

Este martes se cumplen tres años del crimen de Lucio Dupuy, que conmocionó a todo el país y por el que fueron condenadas su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ella, Abigail Páez, tras comprobarse hechos de violencia física y abuso sexual contra el niño de apenas 5 años. Los familiares reclaman justicia tras la sentencia y apuntan a que se cumpla con la Ley Lucio, para prevenir el maltrato infantil, en todos los ámbitos.

Lucio murió el 26 de noviembre de 2021 por una brutal golpiza. Según consta en la autospia que develó el horror, el niño presentaba lesiones en varias partes del cuerpo, entre ellas, golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo en zonas íntimas. Además, el niño fue víctima de "abusos sexuales de reciente y vieja data" y sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte.

A mediados de febrero de 2023 el Tribunal Oral de Santa Rosa sentenció a prisión perpetua a Valenti y Páez. Durante el juicio se había hallado culpable a Espósito Valenti -madre de Lucio- de "homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento" mientras que Páez fue condenada por el delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico; agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado". Luego, esa carátula se amplió para Valenti y el Tribunal de impugnación penal confirmó su condena también por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Más allá de la responsabilidad penal de ambas mujeres, los familiares habían apuntado en un principio contra la maestra del niño, los médicos que lo atendieron reiteradas veces y las juezas que no dictaron medidas pertinentes a tiempo, luego de que se determinara que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa.

Contra la magistrada Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán habían apuntado todos los misiles porque ellas habían intervenido en los expedientes por al tutela y el cuidado personal de Lucio, tramitados entre marzo de 2019 y noviembre de 2020, un año antes del crimen.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, inició este año una campaña de recolección de firmas a través de Change.org para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la decisión de la justicia pampeana que, a fines del año pasado, las absolvió y restituyó en sus cargos. Las funcionarias habían llegado acusadas al jury de “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” e “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.

En su petición, Ramón Dupuy señala: “En noviembre de 2021, la vida de mi nieto, Lucio Dupuy, fue cruelmente truncada. A sus cinco años, fue víctima de abusos y maltrato a manos de quienes debían protegerlo, su progenitora y su pareja, lo que culminó en su trágica muerte. Este horrendo crimen no sólo devastó a nuestra familia, sino que también despertó a toda la nación sobre las graves falencias en nuestro Sistema de protección infantil”.

“A raíz de su muerte, se promulgó la “Ley Lucio”, destinada a fortalecer los mecanismos de protección para nuestros niños. Sin embargo, la creación de esta ley no es suficiente si las estructuras de corrupción judicial siguen intactas, permitiendo que tragedias como la de Lucio puedan repetirse”.

“Hago un llamado urgente para que nos ayuden a rectificar esa grave injusticia”, pidió en abril de este año.

Christian: "Cada día te recuerdo"

Por su parte, el padre de Lucio, Christian, lo recordó este martes en las redes sociales.

"Un año más viviendo con este dolor de no tenerte, de no escuchar tu dulce voz. Desde que no estás mí vida ha sido un infierno que arde muy fuerte en mí interior, un dolor que no duele en lo físico pero si en el alma, es como si me faltará un trozo de mí corazón", manifestó con dolor Christian Dupuy.

A través de su cuenta de Facebook, el hombre rememoró a su hijo: "Cada día te recuerdo con esa hermosa sonrisa pícara, con esos bellos ojos verdes y no puedo parar de pensar en todo lo que pudimos haber vivido juntos, cosas que siempre como papá soñé, espero vuelvas a visitarme en mis sueños para ver cuán grande estás".

"Papito... Te amo como el primer día, y lo haré por el resto de mi vida. Y como siempre digo aunque suene egoísta ‘ojalá la vida se me pase rápido, para volver a verte’. Te amo Lucio Abel Dupuy", cerró la carta.

Ley Lucio: en qué consiste

La ley prevé la elaboración de campañas de concientización anuales sobre la promoción y protección de los derechos de NNyA, a cargo de la Senaf, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía.

La Senaf, en tanto autoridad de aplicación, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de esta ley a través de un medio accesible con "indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones realizadas".

El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez.