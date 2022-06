Otro derrape de Milei: aseguró que la sociedad no está preparada para discutir la venta de niños

En una entrevista radial, el diputado libertario no descartó la posibilidad del debate, aunque aclaró que "si tuviera un hijo no lo vendería". El legislador ya se había expresado a favor de la venta de órganos. Por otra parte, se desligó de la estafa piramidal CoinX.

Luego de haberse expresado a favor de la venta de órganos, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, no expresó su rechazo a la venta de niños. Para el libertario, es parte de "una discusión filosófica" y no sabe "cuánto" en la sociedad argentina "estamos preparados para ella".

En una entrevista con Radio con Vos, se le preguntó si legalizaría la venta de niños, como lo propone el filósofo anarcocapitalista Murray Newton Rothbard, y el libertario afirmó: "Esta discusión está alejada de la realidad de los argentinos: nuestros problemas son la inflación, que no crecemos, el desempleo, la gente que se caga de hambre. Es una discusión filosófica, que ni siquiera se cuánto estamos preparados para ella porque hay cosas más tangibles".

En ese momento, el columnista Jairo Straccia lo interrumpió señalándole si la respuesta a esa pregunta no debía ser un rotundo no. Tras una respuesta teórica y dubitativa, el conductor del programa, Ernesto Tenembaum, insistió y el diputado, finalmente, respondió: "Si tuviera un hijo no lo vendería", aclarando que "no es la sociedad en la que estoy discutiendo, no tiene el marco del anarcocapitalismo"

Luego, el columnista Gustavo Grabia le consultó a Milei si, en el caso de llegar a la primera magistratura, habilitaría la venta de niños. Este le respondió que "es falso, porque aún cuando ganara con el cien por ciento, no quiere decir que adhirieran a cada una de las cosas que yo pienso". El periodista le insistió y el diputado reiteró que "no es una discusión hoy para debatir en Argentina". Finalmente, cuando se le repreguntó si se podría debatir en algún momento en el país, el libertario lanzó: "Si, de acá a 200 años, ponele. Pero ahí hay un problema de inconsistencia: si estamos hablando de un mundo anarcocapitalista, yo no sería presidente".

En un debate con el dirigente social Juan Grabois, Milei había expresado su aval a la venta de órganos. Este sábado, en el que presentó su plan económico de desguace del estado y desregulación económica en Córdoba, el economista mediático destacó la figura del gánster Al Capone, al que definió como "un trader en un contexto muy riesgoso por culpa del estado".

Milei se desligó de la estafa piramidal Coin X

En el mismo programa, Milei se desligó de la plataforma CoinX, a la que la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó acesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables, ya que sus inversores denunciaron como una "estafa piramidal".

Según afirmó, desde la plataforma para que dé una opinión profesional. "Ellos tomaban plata y con eso compraban títulos en dólares. Con la devaluación que se generaba, te pagaban tasas en pesos mucho más altas que la que te pagaba el mercado que regulaba el Banco Central", detalló Milei, que en 2021 recomendó sus servicios. Luego, continuó, "eso le permitía tener fondeo para invertir en las granjas de criptomonedas que tenían en el sur" y que la generación de estas "generaba un plafón para tener más plata".

Para el economista, el negocio no presentaba ningún tipo de problemas, pero tenía cuestiones que cambiar. Según el libertario, él le pidió a CoinX hacer esas modificaciones pero su reclamo no fue escuchado. "Yo decidí no seguir con ellos", explicó. "Puede ser que tendría que haber hecho esa aclaración sobre el negocio", reconoció, para luego afirmar que desde la plataforma "están devolviendo la plata".