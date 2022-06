Córdoba, otro escenario de la caída de la candidatura de Milei

Una agrupación del Partido Demócrata de Córdoba, sello que respaldan el proyecto presidencial del libertario, denunció que la conducción partidaria está “acéfala”, y afirmaron que la intervención caducó y no se aplicó una prórroga.

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei fue el sábado pasado a Córdoba para presentar su plan económico de reducción del estado y desintervención de la economía. Sin embargo, la caída de la figura del legislador libertario y su armado también se siente en la provincia mediterranea. Un sector del Partido Demócrata (PD) de Córdoba, uno de los sellos que respaldan el proyecto presidencial del libertario, denunció que la conducción partidaria está “acéfala” y afirmaron que la intervención del partido terminó el 31 de mayo de 2022, sin que se haya llevado a cabo una prórroga. El que ofició de interventor fue Rodolfo Eiben, quien pasó a ser presidente del espacio.

A raíz de esto, presentaron ante el Juzgado Federal N°1 de Córdoba un pedido de impugnación de la Convención Nacional Partidaria que se hizo el 14 de junio de 2022, ya que "los Convencionales del Distrito Córdoba carecían de legalidad absoluta para ejercer los cargos que usurparon en dicha Convención por no estar afiliados al PD Córdoba en tiempo y forma”.

Los miembros de la Agrupación Carcano afirmaron que no reconocen a las autoridades “autoproclamadas ilegalmente ni lo actuado por la Junta Electoral Partidaria integrada por miembros no afiliados al Partido hasta tanto no se expida la justicia Federal Electoral respecto a la impugnación presentada el 16 de mayo de 2022”. En ese sentido, lamentaron “las acciones irregulares que ejerciera de forma autoritaria el ex interventor Eiben y su equipo, cercenando la participación de nuestra lista en las elecciones internas, cerrando el partido y negando las afiliaciones para perseguir intereses personales, traicionando el espíritu democrático, liberal y participativo que ostenta el ideario demócrata"

En la impugnación presentada ante los tribunales cordobeses, se apuntó contra el economista Francisco Pendás, uno de los armadores de Milei en Córdoba, y Roque Fernández, ex ministro de economía del ex presidente Carlos Saúl Menem, a los que se acusó de "no ser afiliados", por lo tanto, sus actos y acciones, realizadas tras el fin de la intervención del PD "son nulos".

Una de las apoderadas de la agrupación Carcano del PD cordobés, Graciela Capellina, afirmó que están “totalmente convencidos del proyecto que lleva adelante Javier Milei pero lamentablemente hay gente que se acerca solo por conveniencia, y sigue comportándose como la casta". Y agregó: “Ya vemos que eso está sucediendo en varias provincias. No podemos dejar sin conducción provincial al partido, porque estaríamos dejando a Milei sin representación en Córdoba. Nosotros tenemos la firme convicción de acompañar el proyecto libertario”

Otra de las interventoras, - y quien realizó la presentación judicial- Maria Eugenia Gordillo, reclamó que "para que la libertad avance en nuestra provincia no podemos dejar que el proyecto sea coptado por los corruptos de siempre, por los viejos mañosos”, y lanzó: “Vamos a ayudar a Milei para que le corte los dedos a los que solo quieren hacer negocios”.

El Destape consultó a fuentes cercanas a Milei, que señalaron desconocer la existencia de la agrupación. Desde el armado libertario de Córdoba le restaron trascendencia al hecho. "Es la mera política en sí. Quieren ganar con una impugnación lo que no consiguieron en las internas", afirmaron. También señalaron que tanto Pendás como Roque Fernández fueron convencionales, cosa que "no tienen nada que ver" con ser afiliados. "Es un tecnicismo", sintetizaron.

Quién es quién

Tras ser interventor del PD, Eiben fue declarado presidente del partido en Córdoba por la Justicia Federal Electoral. Desde el armado del diputado porteño en suelo cordobés, destacaron al empresario por haber "levantado" el PD. Este se promociona como un posible candidato a gobernador de la provincia mediterranea, acompañando al proyecto presidencial de derecha de Milei.

En la presentación se apuntó también contra Pendás y Roque Fernández. El ex ministro menemista, que fue docente del diputado de derecha, había sido en las legislativas de 2021 candidato a senador nacional por Córdoba por el PD. Por su parte, Pendás es uno de los armadores de Milei en la provincia. Es hijo de Diana Mondino, economista, decana de Relaciones Institucionales de la Universidad del CEMA y miembro del Directorio de la cementera Loma Negra, integrante del denominado "circulo rojo"

Milei vs. Maslatón, versión Córdoba

El acto en Córdoba volvió a dividir las aguas entre Milei y el ex concejal de la Ucedé Carlos Maslatón. A través de su Twitter, el abogado cargó contra Pendás por no dejar ingresar a militantes libertarios. Maslatón, que dejó de proclamarse "puntero" de Milei para desafiarlo a ir a unas PASO, acusó a Pendás de responder al armador Carlos Kikuchi, con quien el ex concejal mantiene un enfrentamiento, que también incluye a la hermana del economista, Karina Milei.

"Eso es un tema que vino de la policía. Esos chicos formaban parte de un grupo que dijo 'vayamos en grupito hagamos que reviente todo'. No podemos que hacer que un candidato a presidente esté con una gente que incita a la violencia", afirmaron a este medio fuentes del armado libertario cordobés. La respuesta del diputado libertario en el inicio del acto del sábado en Córdoba fue agradecer, al inicio del acto, a Pendás, a Kikuchi y a "El Jefe", Karina Milei. Además, siguiendo con las metáforas futbolísticas, apuntó contra los "imbéciles que se dedican a tirar piedras desde la propia tribuna”.