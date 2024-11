Rusia condena la "irresponsabilidad" de hablar de armas nucleares para Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, asiste a una reunión con miembros de la delegación boliviana en el marco de la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia

El debate en Occidente sobre armar a Ucrania con arsenal nuclear es "absolutamente irresponsable", dijo el martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en respuesta a un artículo de The New York Times que citaba a dirigentes no identificados que sugerían tal posibilidad.

The New York Times informó la semana pasada de que algunos responsables occidentales no identificados habían sugerido que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría dar a Ucrania armas nucleares antes de dejar el cargo.

"Varios responsables sugirieron incluso que el señor Biden podría devolver a Ucrania las armas nucleares que le fueron arrebatadas tras la caída de la Unión Soviética. Eso sería un elemento disuasorio instantáneo y enorme. Pero un paso así sería complicado y tendría graves implicaciones", escribió el periódico.

Preguntado por la información, Peskov dijo a los periodistas: "Se trata de argumentos absolutamente irresponsables de personas que tienen un escaso conocimiento de la realidad y que no sienten ni una pizca de responsabilidad al hacer tales declaraciones. También señalamos que todas estas declaraciones son anónimas".

Anteriormente, Dmitri Medvédev, alto cargo de la seguridad rusa, dijo que si Occidente suministrara armas nucleares a Ucrania, Moscú podría considerar que tal transferencia equivale a un ataque contra Rusia, lo que daría pie a una respuesta nuclear.

Ucrania heredó las armas nucleares de la Unión Soviética tras su colapso en 1991, pero renunció a ellas en virtud de un acuerdo de 1994, el Memorando de Budapest, a cambio de garantías de seguridad por parte de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el mes pasado que, dado que Ucrania había entregado las armas nucleares, entrar en la OTAN era la única forma de poder disuadir a Rusia.

La guerra entre Rusia y Ucrania, que dura ya 33 meses, sufrió una escalada por ambas partes la semana pasada, después de que Ucrania disparara por primera vez misiles estadounidenses y británicos contra Rusia, con permiso de Occidente, y Moscú respondiera lanzando un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio contra Ucrania.

Preguntado por el riesgo de una escalada nuclear, Peskov dijo que Occidente debería "escuchar atentamente" a Putin y leer la recién actualizada doctrina nuclear rusa, que rebaja el umbral para el uso de armas nucleares.

Por otra parte, el jefe de la inteligencia exterior rusa, Serguéi Naryshkin, dijo que Moscú se opone a la simple congelación del conflicto en Ucrania porque necesita una "paz sólida y a largo plazo" que resuelva las razones fundamentales de la crisis.

Con información de Reuters