Crisis en el entorno de Milei: Marra cruzó por difamación a un asesor del diputado

El legislador porteño de La Libertad Avanza acusó al armador Carlos Kikuchi de difamarlo por una presunta internación por adicciones.

El armado del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei vuelve a tener un cisma interno. El legislador porteño Ramiro Marra salió a cruzar al armador Carlos Kikuchi, al que acusó de filtrar a través de su entorno que estaba "en Estados Unidos internado por adicciones"

El lunes, a través de su Twitter, Marra lanzó: "Del entorno de Kikuchi estan diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. En ese marco, afirmó que se encuentra en Texas junto a su padre "que tuvo un infarto y esta entubado hace 12 dias en terapia intensiva". Y advirtió: "Me banque muchas, pero esta no".

Luego, el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aclaró que tanto el diputado como su hermana, Karina Milei, "estan en pleno contacto" con él y le "ofrecieron su ayuda para lo que necesite". Y añadió: "No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones", disparó. Finalmente, Marra aclaró: "No me interesa hacer publica ninguna clase de interna, como lo demostre no haciendo ningun tipo de declaracion negativa, pero en consecuencia de que se esta viralizando publicamente y hablando con periodistas tengo que cortarlo de esta manera".

A través de la misma red social, Kikuchi le respondió a Marra que estaba en conocimiento del estado de salud del padre y que está con él. "En relación a tu comentario no tengo la menor idea. Ni me metería en temas personales. Espero que tu padre se mejore pronto", cerró.

Tras el quiebre entre Milei y el ex concejal de la UCEDÉ Carlos Maslatón, este último había asegurado que Kikuchi y Karina Milei estaban formando un sector que enfrentaría al sector Avanzan Los Aliados (ALA) referenciado en Marra. Sin embargo, desde el entorno del diputado libertario habían desmentido cualquier enfrentamiento.

Luego del cruce, Maslatón salió en defensa del legislador porteño. "Tenemos identificado de dónde vino la difamación. Proviene de las más altas esferas de El Eje. Están llevando al Movimiento hacia la destrucción total, Marra", afirmó, apuntando contra Kikuchi y Karina Milei.

Fuentes de La Libertad Avanza dialogaron con El Destape y minimizaron el entredicho entre el legislador porteño y el armador de Milei. También desconocieron de dónde pudieron provenir los agravios. "Son más cosas que de la oposición que de adentro", señaló una de las voces consultadas.

Quién es Ramiro Marra

Ramiro Marra fue electo legislador porteño en 2021, acompañando la lista con la que Milei llegó al Congreso. Antes de sumarse al campamento libertario, fue candidato a senador nacional por Consenso Federal en 2019, espacio que llevó como candidato a presidente a Roberto Lavagna. El broker de bolsa se hizo popular por sus videos sobre economía en Youtube. Al igual que Milei, defiende el desguace del estado y su intervención mínima en la economía.

En el marco de ese ideario de derecha, Marra propuso la creación de un "Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA)" para evitar los cortes de calles por los movimientos sociales. Juntos al bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, votó en contra del homenaje a las víctimas del Bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955. Pese a ser uno de los dirigentes con perfil más alto de los libertarios de la Ciudad de Buenos Aires, desde su entorno afirman que "no está analizando" ninguna candidatura.

Kikuchi, otra vez en el ojo de la tormenta

No es el primer cruce que tiene Kikuchi con dirigentes del armado libertario. Maslatón acusó al armador de atentar en contra de la candidatura presidencial del diputado nacional, tras haberse ganado la confianza de Karina Milei, la persona de mayor confianza de Milei.

“Milei debe escuchar al pueblo o colapsará. En los últimos seis meses fue rodeado por el Eje Karina-Kikuchi, dos desequilibrados que lo están llevando al desastre. Parecen dos infiltrados de Sombrilla Larreta”, afirmó Maslatón vía Twittter tras el acto en Gerli en junio, que se esperaba que fuese un lanzamiento de campaña, pero no contó con gran concurrencia.

Kikuchi, apodado "El Japonés", es periodista y se incorporó en enero a La Libertad Avanza. En su CV, figura haber sido asesor del ex ministro de economía Domingo Cavallo. Según afirman sus detractores, fue el "padre de la convertibilidad" el que propició su acercamiento al campamento de Milei.

En los últimos meses, Kikuchi se movió en provincias y municipios en donde se instalaron armados libertarios locales. Fue así que el armador visitó Córdoba, Misiones y Mar del Plata y se mostró con sus referentes. Caso ejemplo del rol "el Japonés": el titular partido Cruzada Renovadora de San Juan, Alfredo Avelín Nollens, se comunicó con él para informarle de la decisión de alejarse de Milei. Sin embargo, desde adentro de La Libertad Avanza le bajan el tono al rol de "el Japonés". "Kikuchi no es armador", aclaró una voz que señaló que "el único armador es Milei" y sentenció: "Javier lo puso como ordenador de todo este sistema. Ese rol lo tenía Karina, pero se está ocupando de lanzamientos".