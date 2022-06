El divorcio libertario: Milei y Espert, por caminos separados

Los dos diputados avanzan en distintos armados trabajando por separados. En el medio, acusaciones y desmentidas de acercamientos a Juntos por el Cambio.

Javier Milei y José Luís Espert llegaron juntos a la Cámara de Diputados de la Nación en 2021, con el mismo discurso de derecha y de desregulación total de la economía. Hoy no solo no comparten bloque, sino que los dos liberales arman políticamente de manera separada.

Desde el entorno más cercano a Espert señalaron a El Destape que la relación entre ambos “siempre ha sido buena”, pero agregan que “Milei se despegó de Avanza Libertad en la Ciudad de Buenos Aires”. Esto fue ratificado por el propio economista: "Cuando él decidió hacer política, la única puerta que golpeó fue la nuestra. Un año después decidió irse solo y yo lo respeté", afirrmó este jueves en declaraciones a Metro 95.1

Por el lado del legislador por la Ciudad fueron tajantes: “No hay relación”, lanzó un dirigente identificado con el legislador por la Ciudad. Otra voz cercana al mediático diputado amplió respecto al vínculo de los dos legisladores: “Espert está muy cerca de Juntos por el Cambio y Milei será candidato a presidente por un espacio alternativo. Fuera de esas diferencias políticas, la relación personal es correcta”.

Ante este escenario de ruptura, desde ambos lados chapean con sus armados. Desde el entorno del diputado por la Capital aseguran que se está trabajando en suelo bonaerense, pero que "candidaturas, no hay ninguna confirmada". Si la sociedad con Espert está rota, Milei tendría que construir e instalar un candidato en la provincia de Buenos Aires.

"Milei no tiene nada en Provincia y va a tener que salir a buscar un candidato que conozca el territorio”, lanzó alguien de las filas provinciales de Espert. Otra voz del entorno del economista afirmó que este “está armando en la provincia de Buenos Aires y en otras más" y que habría encuestas que lo midieron en la jurisdicción más populosa y que estarían “haciendo mucho ruido” dentro de Juntos por el Cambio.

Otro dirigente del liberalismo bonaerense, en estricto off the record, afirmó: "Se está armando un liberalismo fuera de Juntos por el Cambio. Ojalá coincidan y estén unidos", expresando cómo ven desde las segundas líneas el divorcio de los dos diputados nacionales. Consultado sobre si complicaría la instalación de cualquier candidatura, la fuente señaló que "no", porque, "ellos habían dicho" que había un "ordenamiento natural". Es decir: Milei candidato a presidente y Espert a la gobernación.

La amenaza Juntos por el Cambio

Se sabe que es una preocupación para Juntos por el Cambio cualquier cosa que suceda en el universo libertario, ya que les podría comer votos por derecha a la coalición que gobernó hasta 2019. Si bien hubo intentos del expresidente Mauricio Macri y de la titular del Pro, Patricia Bullrich, de sumar al mediático diputado por la Ciudad, los operativos de seducción fueron congelados por dirigentes del "ala blanda" del partido amarillo y los otros socios, el radicalismo y la Coalición Cívica. Aunque la posibilidad del pase a Juntos por el Cambio por vía macrista de Milei perdió fuerza, desde algunos sectores, como el de Ricardo López Murphi, insisten en sumarlo.

Desde el sector acusaron a Espert de ser el próximo refuerzo de la coalición opositora. Carlos Maslatón, uno de los armadores que está detrás de la candidatura del diputado por la Capital, denunció en una entrevista con DiarioAR que Espert tendría un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El viernes pasado, la senadora del radicalismo Carolina Losada dio a entender que Espert estaba adentro de Juntos por el Cambio. Apenas salió esta última declaración, el economista desmintió el acercamiento a través de Twitter. “Es falso que yo pertenezca a Juntos como afirmás. Yo pertenezco a Avanza Libertad un espacio liberal de siempre que en 2021 en la Provincia hizo una de las mejores elecciones legislativas del liberalismo desde la vuelta de la democracia. Seamos serios por favor”, lanzó.

“Habría que preguntarle a Losada por qué lo dijo”, se preguntaron desde el entorno de Espert, en referencia a los curiosos dichos de la legisladora de Santa Fe sobre un posible candidato de la provincia de Buenos Aires. Respecto a la afirmación del verborrágico Maslatón, les restaron importancia: “Dice cualquier cosa”.

En cambio, otra fuente de las filas de Espert señaló que el economista tiene en la mesa dos opciones: “José Luís no sabe si ir por adentro o por afuera. Están las dos posibilidades. Hay que esperar hasta que se aclare un poco el panorama”. Sin embargo, consideró que "hay una tercera vía" para los liberales bonaerenses.

La posibilidad de un acuerdo con Juntos por el Cambio no solo implicaría una cesión de protagonismo, sino que le pone límites a la aventura liberal. A su vez, implicaría una división más del voto del margen derecho del espectro político. Con lo cual, señalar a una de las partes por acercarse a la coalición opositora es igual a acusarla de romper el espacio. Con el divorcio Milei y Espert ya hecho público, se verá si las partes ensayarán un acercamiento o la separación se profundizará.