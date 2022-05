Losada afirmó que "Espert ya pertenece" a Juntos por el Cambio

La senadora dio por hecha la incorporación del diputado a la coalición opositora. Fue en la previa a la convención de la UCR, en las que el partido centenario rechazó cualquier acercamiento al libertario.

En la previa de la convención nacional de la Unión Cívica Radical, la senadora Carolina Losada dio una fuerte definición sobre el armado de Juntos por el Cambio (JxC) de cara al futuro y a las próximas elecciones presidenciales del 2023. Según afirmó la legisladora santafesina, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert "ya pertenece" a la coalición opositora.

Según consignó el portal MDZ Online, cuando se le consultó sobre si se debe ampliar la coalición opositora, la legisladora por Santa Fe no dejó ninguna duda: "Sí, claro, la línea divisoria es quienes están a favor de la República y quienes no". Y aprovechó para lanzar una invitación: "Todos los que estén de este lado y tengan ganas de participar, están bienvenidos".

Por otra parte, al referirse puntualmente a José Luis Espert, diputado por la provincia de Buenos Airesde Avanza Libertad, Losada afirmó: "Espert esta ya en Juntos por el Cambio, el peronismo republicano esta muy cerca del frente, están con nosotros".

Radicales vs. Liberales

Losada se sumó a la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Fe para las elecciones legislativas del 2021. En ese marco, se hizo con una banca en el Senado nacional y fue electa vicepresidenta de la Cámara alta. De perfil alto y confrontativo, la periodista planea competir en las PASO de Juntos por el Cambio en su provincia, donde el año que viene se votará gobernador. Su definición puede abrir un interrogante en la UCR, teniendo en cuenta que en la convención nacional de este viernes, los boinas blancas rechazaron cualquier alianza con el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei.

Así como Milei llegó al Congreso, a través de la provincia de Buenos Aires obtuvo su banca Espert. Sin embargo, el vínculo entre los dos economistas libertarios comenzó a resquebrajarse. Pese a esta discrepancia, ambos legisladores comparten perfiles ideológicos similares.

Sin mencionar al propio Milei, varios de los oradores en la convención expresaron su rechazo a los "populismos de derecha". Uno de ellos, el jefe del bloque de diputados nacionales, Mario Negri, afirmó que los “reales adversarios en el tipo de sociedad al que aspiramos construir son los populismos", añadiendo que "hay dos tipos, el de izquierda y el de derecha”.

“El populismo de derecha, aquí y en el mundo, es hermano de la anarquía. Cabalga con la queja, el cansancio, la desilusión y la frustración de una enorme cantidad de argentinos”, dijo el cordobés. “¿En qué país se inspiran los nuevos iluminados? ¿Dónde se aplican esas recetas? ¿Quiénes se benefician de la anarquía y la falta de orden? ¿Por qué la salud y la educación deben ser exclusivamente privadas? No nos engañen, en ese país habría menos seguridad; más bandas criminales; menos ley y más injusticias. Por eso debemos contribuir debatiendo, no gritando. Proponiendo ideas viables y comparando modelos. Queremos compartir y discutir ideas, no pasiones y odios”, cerró.