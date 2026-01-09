Energía y tarifas: el Gobierno de Formosa despliega acciones para garantizar el acceso a los subsidios

Ante el nuevo esquema de costos en la energía para los hogares, dispuesto por el Gobierno nacional y vigente desde este mes en todo el país, la provincia de Formosa brindó información y canales de atención para que los usuarios consulten, reclamen o soliciten la revisión de los subsidios de luz y gas.

En diálogo con Guaú Formosa, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, explicó que el cambio se inscribe en la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido mediante el Decreto N.º 943/2025, publicado en el Boletín Oficial. Quienes cumplan con los requisitos recibirán una bonificación directa en la tarifa, mientras que el resto deberá abonar el costo pleno del servicio.

La normativa dejó sin efecto los mecanismos anteriores y estableció un sistema unificado para la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos. Con la nueva modalidad, el Estado nacional distinguirá únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, según los ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica de cada grupo familiar.

Cómo gestionar el subsidio energético

Para centralizar los trámites, la Secretaría de Energía habilitó el sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios, un espacio para que los usuarios gestionen todo lo vinculado al régimen. Desde la Defensoría del Pueblo aclararon que las personas que ya figuran en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán reinscribirse. Sin embargo, sí deberán hacerlo bajo la nueva modalidad:

Usuarios de garrafas

Beneficiarios del ex Programa Hogar

Personas que percibían la Tarifa Social de Gas

Residentes de provincias específicas, entre ellas Formosa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y Chubut.

Requisitos para acceder a los subsidios focalizados

Podrán acceder a los subsidios energéticos los hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según datos del INDEC. También se contemplan situaciones especiales, como:

Integrantes con Certificado de Vivienda del ReNaBaP

Beneficiarios de Pensión Vitalicia de Veteranos de Guerra

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Advertencia por el consumo y el impacto en Formosa

Gialluca advirtió que el nuevo esquema establece un tope de 300 kilovatios hora (kWh) subsidiados, por lo que los hogares que superen ese consumo deberán pagar tarifa plena. En ese sentido, alertó que, debido a las altas temperaturas del norte argentino, muchos usuarios formoseños quedarán excluidos del beneficio en la práctica.

“El usuario no entiende si le corresponde o no el subsidio, ni en qué medida. Este sistema genera desinformación y deja afuera a miles de hogares”, señaló el funcionario, quien además reclamó que se establezca un bloque subsidiado de al menos 700 kWh para las provincias del norte durante los meses de mayor consumo.