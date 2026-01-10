Grilla Jesús María 2026: quiénes cantan este sábado 10 de enero en el festival

Grilla Jesús María 2026: qué músicos tocan este sábado 10 de enero en el festival

Llega otra fecha del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y este sábado 10 de enero la grilla promete un día inolvidable. Quiénes tocan hoy, a que hora abren las puertas y todo lo que necesitas saber.

Grilla del Festival Jesús María para este viernes 9 de enero

La 60° edición del Jesús María tuvo su noche de apertura el pasado jueves, pero su primer día oficial será este viernes 9 de enero y finalizará el domingo 18 de enero. Se trata de un momento único para disfrutar de grandes artistas de la música popular argentina y jinetes destacados de toda Latinoamérica.

La grilla de este viernes es la siguiente:

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Hay ciertos objetos con los que no se puede ingresar al Jesús María

A qué hora abren las puertas del Festival Jesús María este viernes

Como ocurre habitualmente el Festival de Jesús María 2026 comenzará a las 19. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio. En concreto, los espectáculos centrales con los artistas más destacados empezarán a la noche por lo que se puede ingresar con tranquilidad.

El festival abrirá sus puertas a las 18 hs y las actividades comenzarán a las 19

Los horarios claves del festival de doma y folklore son los siguientes:

Apertura puertas del Anfiteatro: 18:00 hs.

Inicio del espectáculo y transmisión online: 19:00 hs.

Inicio transmisión TV: 22:00 hs.

Fin del festival: 05:00 hs.

Con qué objetos no se puede entrar al Jesús María

Al festival de doma y folklore se puede ingresar con el equipo de mate (incluso termos con agua) y con bebidas y comida únicamente dentro de una conservadora. La heladerita puede ser de hasta 34 litros, para lo que se necesita comprar un ticket, si exceden ese límite se necesitan dos tickets de ingreso.

Sin embargo, está prohibido el ingreso de los siguientes objetos: