El asesor presidencial estrella de Javier Milei, Santiago Caputo, publicó un su cuenta oficial de X (ex Twitter) un fuerte mensaje en el que denunció que "terroristas venezolanos" intentan ingresar a la Argentina y apuntó contra "opositores sin voto ni representación real". Horas atrás, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó a través de sus redes oficiales haber detenido en Corrientes a un ciudadano venezolano "con posibles vínculos terroristas", mientras intentaba cruzar ilegalmente hacia Paraguay.
Santiago Caputo denunció que "terroristas venezolanos intentan infiltrarse" en Argentina
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El asesor estrella de Milei además apuntó contra opositores por "hacerle un dañó al país".
Hace 1 hora
Caputo denunció que "terroristas venezolanos" buscan infiltrarse en Argentina
El asesor más cercano a Javier Milei publicó en X un fuerte mensaje contra opositores y advirtió que "terroristas venezolanos" buscan infiltrarse en el país. Tras compartir la noticia de la detención en Corrientes de un ciudadano venezolano con supuestos "vínculos terroristas", Santiago Caputo apuntó contra "algunos opositores sin votos ni representación real".
El asesor presidencial, uno de los dirigentes del Ejecutivo con mayor poder pese a no tener un cargo formal, se sumó a la noticia de la detención del ciudadano venezolano y aprovechó para disparar contra la oposición, a quienes calificó de "enfermos de importancia". "Algunos opositores sin votos ni representación real pretenden anotarse un poroto político, generar clicks con fantasías persecutorias o hacerle un daño al país".
El Ministerio de Seguridad Nacional reveló a través de sus redes sociales oficiales la detención de un ciudadano venezolano con "posibles vínculos terroristas" tras recibir información por parte de Interpol Venezuela de que esta persona registraba antecedentes por homicidio. En el mismo sentido, revelaron que presenta tatuajes con simbología vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.
Hace 1 hora
Aliado y fan de Trump, Milei profundizará los gestos en respaldo a Estados Unidos
Pese a haber quedado en offside, y en el intento de impulsar una agenda centrada en el apoyo a la invasión al país caribeño, el Presidente espera seguir mostrándose como el principal socio en la región del mangnate norteamericano.
Javier Milei, principal aliado y fan regional de Donald Trump, no escatimó gestos para expresar su respaldo al ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Aún cuando haya quedado desairado por el propio magnate norteamericano, el mandatario argentino pretende profundizar el apoyo a su par estadounidense en tribunas en el extranjero.
Hace 2 horas
Javier Milei no descartó una posible candidatura de Karina en 2027
El Presidente dio pistas sobre el futuro político de su hermana. También habló de la estafa $LIBRA. "No hubo nada", lanzó.
El presidente Javier Milei no descartó una candidatura de su hermana Karina Milei para las próximas elecciones de 2027 al comparar su situación con su repentina llegada a la Casa Rosada. También aseguró que en el caso $LIBRA "no hubo engaño, no hubo estafa, no hubo nada".
Hace 2 horas
El ajuste de Milei: solo tres de cada diez jubilados tienen ingresos para vivir
Desde la asunción del gobierno libertario el haber medio cayó 23% real, en tanto que la mínima cubre apenas un tercio de la canasta básica del adulto mayor. El Presupuesto 2026 consolida el recorte previsional como eje del ajuste fiscal.
Cada jubilado perdió, en promedio, casi 5 millones de pesos desde la asunción de Javier Milei. En este período, las jubilaciones y pensiones se consolidaron como uno de los principales ejes del ajuste fiscal del Gobierno al punto de que concentraron un recorte equivalente a 16,5 billones de pesos, mientras el haber medio quedó un 23% por debajo del nivel de 2023. Como consecuencia, la jubilación mínima apenas alcanza hoy para cubrir un tercio del costo real de una canasta básica para personas mayores.