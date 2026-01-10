Santiago Caputo denunció que "terroristas venezolanos intentan infiltrarse" en Argentina

El asesor más cercano a Javier Milei publicó en X un fuerte mensaje contra opositores y advirtió que "terroristas venezolanos" buscan infiltrarse en el país. Tras compartir la noticia de la detención en Corrientes de un ciudadano venezolano con supuestos "vínculos terroristas", Santiago Caputo apuntó contra "algunos opositores sin votos ni representación real".

El asesor presidencial, uno de los dirigentes del Ejecutivo con mayor poder pese a no tener un cargo formal, se sumó a la noticia de la detención del ciudadano venezolano y aprovechó para disparar contra la oposición, a quienes calificó de "enfermos de importancia". "Algunos opositores sin votos ni representación real pretenden anotarse un poroto político, generar clicks con fantasías persecutorias o hacerle un daño al país".

El Ministerio de Seguridad Nacional reveló a través de sus redes sociales oficiales la detención de un ciudadano venezolano con "posibles vínculos terroristas" tras recibir información por parte de Interpol Venezuela de que esta persona registraba antecedentes por homicidio. En el mismo sentido, revelaron que presenta tatuajes con simbología vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.