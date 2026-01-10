ATN: el Gobierno nacional retuvo casi el 80% de los fondos y dejó a La Rioja fuera del reparto en 2025

Durante 2025, la provincia de La Rioja no recibió ningún fondo en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un contexto marcado por una fuerte retención de estos recursos por parte del Gobierno nacional. El dato surge de un informe de la consultora Politikon Chaco, que revela que la administración de Javier Milei ejecutó solo una porción mínima de los fondos disponibles y utilizó el resto para fortalecer el superávit fiscal que exhibe como principal logro de gestión.

Según el relevamiento, elaborado en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el Fondo de ATN acumuló a lo largo del año $948.036 millones, integrados por un porcentaje de la masa coparticipable, recursos del impuesto a las Ganancias y un aporte fijo establecido en la Ley de Coparticipación Federal. Sin embargo, de ese total, solo se distribuyeron $207.500 millones entre 15 provincias, lo que representa una ejecución del 21,9%. El monto restante, $740.536 millones, quedó sin asignar y pasó a engrosar las cuentas nacionales.

En ese escenario, La Rioja quedó excluida por completo del reparto, a pesar de que los ATN fueron concebidos como una herramienta para asistir financieramente a las provincias ante situaciones de desequilibrio o emergencia. La comparación interanual refuerza el cambio de criterio aplicado por el actual Gobierno nacional: en 2024 se había ejecutado apenas el 7,3% del fondo, mientras que en 2023 la distribución alcanzó el 77,6% de los recursos disponibles.

El informe detalla que, durante 2025, Misiones recibió $19.000 millones en ATN, mientras que Tucumán fue la provincia más beneficiada en el acumulado anual, con $35.000 millones. También percibieron fondos Catamarca ($10.500 millones), Chaco ($11.000 millones), Chubut ($9.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones), entre otras jurisdicciones. En total, 15 provincias accedieron a estos recursos, aunque con montos muy dispares.

En contraste, nueve jurisdicciones no recibieron un solo peso en todo el año. Además de La Rioja, integran ese grupo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La exclusión de estas provincias pone de relieve el carácter discrecional con el que se administraron los ATN durante 2025.

El mes de diciembre concentró la mayor parte de las transferencias. De acuerdo con Politikon Chaco, en ese período se distribuyeron cerca de $76.000 millones, lo que representó el 86,4% de la recaudación mensual del fondo. No obstante, esos recursos se concentraron en un grupo reducido de provincias. Tucumán volvió a encabezar el listado, con $20.000 millones, seguida por Misiones ($12.000 millones) y Chaco ($11.000 millones). También recibieron fondos Catamarca, Chubut, Entre Ríos y Salta, gobernadas por mandatarios de distintos signos políticos.

El informe advierte, además, sobre el bajo nivel de ejecución del fondo a lo largo de todo el año. En enero se utilizó apenas el 9% de los recursos disponibles; en febrero, el 26%; en marzo, el 28%; en abril y mayo, el 24%; en junio, el 12%; en julio, el 13%; en agosto, apenas el 4%; en septiembre, el 18%; en octubre, el 15%; mientras que en noviembre no se registraron transferencias. Con estos datos, el estudio estima que 2025 cerró con una ejecución promedio cercana al 22%.

Este escenario se da en paralelo a la discusión política y legislativa sobre el futuro de los ATN. Durante el año, el Congreso aprobó una ley impulsada por los gobernadores que buscaba eliminar la discrecionalidad en el reparto y convertir estos fondos en transferencias automáticas y periódicas, incorporándolos al esquema de coparticipación federal. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la norma, argumentando que afectaba el equilibrio fiscal y la potestad del Poder Ejecutivo sobre esos recursos.