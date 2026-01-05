Conflictos laborales y cierres: un informe alerta sobre la situación laboral en La Rioja en la gestión Milei

Un relevamiento federal elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró un total de 629 conflictos laborales y cierres de empresas en el país durante los años 2024 y 2025. El informe advierte sobre un claro deterioro del entramado productivo y una pérdida sostenida de empleo, y ubica a La Rioja como la provincia más golpeada del norte.

Las situaciones más comunes, según el documento, incluyeron despidos, suspensiones, quiebras y cierres definitivos en distintos sectores de la economía. El estudio abarca los dos primeros años de la gestión del presidente Javier Milei y da cuenta de conflictos que afectaron a actividades industriales, comerciales y de servicios en todo el territorio nacional. En ese escenario, Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja figuran entre las provincias con mayor cantidad de casos registrados.

De acuerdo con el informe, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de episodios, con 168 casos vinculados a despidos, interrupciones de actividad y procesos concursales. Le siguen Santa Fe, con 65, y Córdoba, con 38. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se contabilizaron también 38 conflictos, principalmente asociados a locales gastronómicos y comercios.

Un escenario complicado en el norte argentino

En el norte argentino, La Rioja aparece como una de las jurisdicciones más afectadas, con 52 casos, y se posiciona como la provincia con mayor número de conflictos laborales y cierres empresariales de la región. El relevamiento señala una fuerte presencia de situaciones vinculadas al sector textil e industrial. Más atrás se ubican Tucumán, con 22 casos; Salta, con 19; y Jujuy, con 8.

En la región de Cuyo y el centro productivo, se registraron conflictos en Mendoza (16), San Juan (13) y La Pampa (11). La Patagonia también mostró un panorama crítico, con Chubut (17), Santa Cruz (19), Río Negro (11) y Neuquén (7). Tierra del Fuego aportó 28 casos, especialmente relacionados con el sector comercial.

Impacto sobre el empleo y la producción

Los episodios relevados por CEPA incluyen despidos masivos, suspensiones temporarias, concursos de acreedores y cierres definitivos de empresas. El informe advierte que el impacto acumulado de estas situaciones se refleja en la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la actividad en distintas cadenas de valor y el riesgo de procesos de desindustrialización, especialmente en aquellas zonas con alta concentración de empresas en sectores vulnerables.

Según detalla CEPA, los 629 conflictos registrados entre 2024 y 2025 evidencian una tensión sostenida que no se circunscribe a un único sector ni a una región específica del país. El informe se construyó a partir de información provista por sindicatos, cámaras empresarias, medios locales y comunicados oficiales, y permite trazar un mapa federal de los conflictos laborales y empresariales en la Argentina.