Javier Milei no descartó una posible candidatura de Karina en 2027

El presidente Javier Milei no descartó una candidatura de su hermana Karina Milei para las próximas elecciones de 2027 al comparar su situación con su repentina llegada a la Casa Rosada. También aseguró que en el caso $LIBRA "no hubo engaño, no hubo estafa, no hubo nada".

En una entrevista concedida a la CNN, Milei se refirió al futuro político de su hermana, actualmente secretaria general de la Presidencia, presidenta de La Libertad Avanza (LLA) e integrante del "triángulo de hierro" junto al asesor presidencial Santiago Caputo. Al ser consultado sobre su posible candidatura en las próximas elecciones, el economista libertario puso de ejemplo cómo fue su propio abrupto ascenso al poder.

"Voy a contestar con mi propia experiencia. En el año 2018, a fin de año, en un local bailable que se llama New York City, que tiene una estatua de la Libertad, por eso nos gustó despedir el año ahí, el profe Espert se lanza a su campaña presidencial. Entonces viene el profesor Alberto Benegas Lynch hijo y me dice 'Javier, usted no se va a meter en esto, porque lo necesitamos en la batalla cultural'. Y yo le dije 'No, profesor, de ninguna manera. Mire donde estoy'. O sea, si es así en mi caso, ¿qué puedo decir del caso de mi hermana?", planteó.

Al ser insistido por el periodista sobre si no está descartando una candidatura de su hermana, Milei contestó: "Lo que le estoy diciendo es que no lo sé, porque yo sí sé la circunstancia y los elementos que a mí me llevaron a esto".

Pese a su insinuación, también remarcó que "no es gratis" estar al frente de la Casa Rosada. "Tiene un montón de costos. Entonces ¿Y por qué pagar estos costos? Lo hago por la gloria, lo hago por el bronce, pero eso es una decisión personal y es de cada persona", señaló.

Caso $LIBRA: "no hubo estafa"

Por otro lado, Milei también fue consultado por los escándalos de corrupción que salpicaron a su gobierno durante estos dos años de gestión, como en el caso de la millonaria estafa $LIBRA. Pese a que recientemente trascendió la firmó de un contrato de "estricta confidencialdiad" con el creador del token $LIBRA, Hayden Davis, Milei aseguró que "no hubo estafa" y "no hubo nada" en el caso que investiga la Justicia estadounidense.

"En Estados Unidos ya le liberaron los fondos a Davis así que está claro que no hubo estafa, que no hubo nada. Es decir, que era un conjunto de personas que entraban en un mercado muy particular, para muy pocas personas que sabían el riesgo que estaban tomando. Por lo tanto, no hubo engaño, no hubo estafa, no hubo nada. Pero políticamente le hicieron un ruido enorme", señaló.