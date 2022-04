Viviana Canosa fue denunciada por el vicecónsul de Bolivia tras sus dichos xenófobos

El vicecónsul de Bolivia, Mauricio Pinaya, le respondió a Viviana Canosa tras sus dichos xenófobos sobre su persona.

Viviana Canosa se ganó un enorme repudio a nivel internacional por sus dichos xenófobos y machistas en su programa, Viviana con Vos (A24). Después de que se viralizaran sus insultos hacia el vicecónsul boliviano, Mauricio Pinaya, tanto él como varios medios de comunicación bolivianos expresaron su rechazo hacia la conductora. Según declaró Pinaya en un comunicado oficial, próximamente formalizará su denuncia.

A partir de una noticia que terminó siendo una fake news divulgada por Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio, Canosa defenestró a Pinaya, lo llamó “delincuente” y lo acusó de querer usurpar terrenos en La Matanza. En respuesta, el diplomático boliviano negó esta información y le pidió al gobierno argentino que la periodista se disculpara públicamente por haber dañado así su imagen.

“El vicecónsul boliviano de La Matanza está cortando la Ricchieri junto a los ciudadanos bolivianos que usurparon la Reserva Arqueológica Querandí y que exigen luz para la usurpación. Desalojo ya. Basta”, había publicado la integrante de la oposición. Viviana tomó esta fake new y declaró en televisión: “Vuélvase a Bolivia, no sea delincuente. Usted chorea una tierra que no es suya y encima corta la Ricchieri. Qué manera de cagar a la clase media no dejándolos ir a laburar”.

Pinaya negó estos dichos a través de un comunicado oficial emitido por la Agencia Boliviana de Información (ABI) y desmintió “haber participado o generado algún tipo de bloqueo”. Asimismo, acusó a Canosa y a Arietto de haber mellado “la dignidad de un representante del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina”.

“Faltan a la verdad, carecen de legitimidad y utilizan palabras totalmente discriminatorias y xenófobas. Vamos a pedir las disculpas del caso, no se puede dañar a cualquier persona y que nos digan delincuentes, usurpadores. Tiene que ser demostrado en todas las instancias”, cerró el vicecónsul.

Cabe destacar que este no es el primer derrape de Viviana Canosa como comunicadora. Durante la pandemia del coronavirus, fue multada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por promover la ingesta de dióxido de cloro, dando lugar a la muerte de varias personas del país que siguieron su consejo. Por otro lado, la conductora también fue denunciada anteriormente por hacer declaraciones antisemitas y machistas en televisión.

Clarín censuró a su Editora de Género por una nota en contra de Viviana Canosa

En marzo de 2022, la Editora de Género de Clarín, Mariana Iglesias, publicó una nota titulada “Viviana Canosa y el lado del mal” en la que describió a Viviana como “una conductora que desinforma, discrimina, insulta, prejuzga e insta al odio”. Al poco tiempo después, el medio la eliminó del sitio de manera permanente.

“El Día de la Mujer del año pasado ya había criticado a las mujeres en general y a las feministas en particular. Este año directamente las agredió: ‘Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar’. Así se refirió a las miles de mujeres que se movilizaron al Congreso para pedir el fin de la violencia machista y la igualdad de género”, comenzaba el artículo. La periodista destacó que en aquel evento estaban presentes “los familiares de mujeres asesinadas, llorando, rogando Justicia”. “Con qué tupé Canosa les falta el respeto. Esta conductora no solo carece de conciencia social y empatía, es antiderechos y, además, se armó un personaje porque le rinde: una suerte de Cruella funcional al patriarcado”, decía en otro de los párrafos que se lograron recuperar.

La Comisión Interna de Clarín/AGEA repudió este acto de censura y expresó: “La decisión de la jefatura periodística de Clarín de eliminar la columna de opinión de la Editora de Género, Mariana Iglesias, publicada el jueves 10/3 y bajada del sitio a las pocas horas. Respaldamos a nuestra compañera y repudiamos el hecho”.