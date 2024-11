Entradas Kaleo en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

La exitosa banda islandesa Kaleo regresa a la Argentina en 2025 con su Payback Tour y se sube al escenario del C Complejo - Art Media con lo que se espera sea un show musical único. Cuándo tocan, cómo comprar las entradas y todo lo tenés que saber para no perderte su vuelta al país.

Integrada por Jökull Júlíusson (guitarra, voz), David Antonsson (percusión, voz), Daniel Kristjansson (bajo) y Rubin Pollock (guitarra), la banda formada en 2012 se destaca por su particular estilo de música Indie Rock Alternativo, Folk y Blues Rock.

Cuáles son los temas más conocidos de Kaleo

El repertorio para deslumbrar a sus fans incluirá potentes temas como “All the Pretty Girls”, “Broken Bones”, “No Good” y “I Can't Go on Without You”, además de su infaltable “Way Down We Go”, tema que fue parte de la película Collateral Beauty, protagonizada por Will Smith, y de la banda de sonido de series como Grey’s Anatomy, Teen Wolf, The Vampire Diaries, entre otros. Esta canción ha sido un éxito alternativo en Estados Unidos e incluso ha conseguido colarse en el Billboard Hot 100, además de acumular millones de streamings en Spotify.

La banda ha logrado superar notablemente los 4 mil millones de streams globales y han obtenido 60 certificaciones internacionales. En si, Kaleo abarca un amplio espectro de sonidos y sentimientos, que se manifiestan en su sencillo de 2024 “Lonely Cowboy”. El grupo islandés debutó con la canción en The Grand Ole Opry en 2022 con entradas agotas y, más recientemente realizó una impresionante actuación en la pista dentro del Coliseo de Roma, Italia. Se espera que continúen con el lanzamiento de nueva música y con giras por todo el mundo.

Kaleo en Argentina 2025: dónde comprar las entradas y cuándo toca

Kaleo regresa a Buenos Aires el próximo 15 de abril en el C Complejo Art media. La preventa de entradas estará disponible a partir del viernes 29 de noviembre a las 10 am en la página oficial de Passline

Entradas Kaleo en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Kaleo, una banda que da que hablar

Hasta el momento, Kaleo superó los 4 mil millones de streams globales y han obtenido 60 certificaciones internacionales. La banda abarca un amplio espectro de sonidos y sentimientos, que se manifiestan en su sencillo de 2024 “Lonely Cowboy”. Kaleo debutó la canción frente a una audiencia con entradas agotadas en The Grand Ole Opry en 2022 y hace poco tiempo brindó una gran serie de shows nada menos que en el Coliseo de Roma, Italia.