La violencia de Viviana Canosa contra el feminismo: "No se las garcharon"

En un acto sumamente machista y misógino, Viviana Canosa cuestionó el feminismo por la movilización del 8M, en el Día Internacional de la Mujer, con comentarios violentos.

Viviana Canosa volvió a protagonizar un momento sumamente desagradable en la TV. En el marco del 8M, por el Día Internacional de la Mujer, la conductora expuso su odio, cargado de machismo y misoginia, contra la gran movilización del feminismo en las calles de todo el país.

Durante su programa, Viviana con Vos (A24), Canosa hizo un aberrante comentario contra las mujeres feministas que, una vez más, marcharon para repudiar el sistema patriarcal en el que se vive en la Argentina, donde abundan los femicidios y los casos de violencia de género. "Mostrame a las chicas...", comenzó la presentadora en su editorial, donde le pidió a la producción que pasara las imágenes de la gran convocatoria que hubo en las afueras del Congreso de la Nación.

Con una postura amenazante y desafiante, Viviana manifestó: "Le pregunto a las chicas qué es el patriarcado para ustedes, muñecas. ¿Qué es el patriarcado para ustedes?". Y luego derrapó: "Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el secundario no les dio bola o que en la universidad no se las garcharon...".

Viviana Canosa atacó de manera violenta al feminismo con comentarios machistas y misóginos.

Insistente, y con la personalidad machista que tanto la caracteriza a la hora de abordar cada asunto en su programa ultramacrista, Canosa expresó: "¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado? Porque la verdad es que les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. Vayan a laburar". Y añadió, denotando aún más el odio con el que vive día a día: "Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno". Creer o reventar, antes de finalizar el editorial, hizo una denuncia insólita: "Por eso hoy es el Día Internacional de la Mujer verde. Nos robaron hasta eso".

Viviana Canosa reveló que sufrió un intento de violación

Fue cuando tenía 20 años y estaba caminando por la calle, a punto de entrar a su casa. “Yo les cuento algo. A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y mi novio de ese momento”, comenzó la conductora hace unos días, en su programa de A24.

“Era una pendeja 20 años, me comía el mundo, canchera, media punk. Era una laburadora siempre, nunca nada raro. Pero pensás que nunca te va a pasar nada. Un día estaba llegando a mi casa y vino un tipo, me puso una navaja en el estómago y otra acá (en el cuello), me agarra y me deja absolutamente en blanco. Por eso abrazo fuerte a la familia y a esta chica, porque a mí por suerte no me pasó”, continuó Canosa.

Cuando le faltaba apenas media cuadra para llegar a su casa, de repente fue atacada por el hombre. Afortunadamente, logró lastimarlo y escaparse de él. “En ese momento dije: ‘Antes de que me viole, que me mate’. Y dije: ‘Le pego una patada en los huevos y va a soltar la navaja’ y fue lo que pasó. Él me dijo: ‘Vos tranquilita, calladita, no digas nada’”, recordó.