Maslatón le puso fecha al últimatum a Milei

El ex concejal advirtió que si para el 20 de enero del año que viene, el diputado nacional de La Libertad Avanza no habilita una PASO presidencial, pondrá "en ejecución otros planes personales".

El 20 de enero de 2023 es el deadline que le puso el ex concejal Carlos Maslatón al diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei para que abra una interna para la candidatura a presidente en el espacio libertario.

"Si ese dia o antes Milei dice, 'voy a las PASO y acepto internas', confirmo que voy a la competencia en LLA. Sin respuesta o con respuesta negativa, el 21/1/2023 pondré en ejecución otros planes personales", lanzó Maslatón a través de su Twitter este miercoles.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En diálogo con El Destape, el abogado afirmó que "hace ocho meses" que no tiene diálogo con la comandancia de La Libertad Avanza y que definió esa fecha por una cuestión de "organización personal", aclarando que los "planes" en mente no son de índole político.

"Participo con todo, con un armado nacional. Pero esto se construye sobre un proyecto concreto. La gente quiere ver que juegues. Hay muchos amagues en la política. Participo si me dejan, sino, no", afirmó.

Sin embargo, reiteró que de no tener una respuesta positiva a su pedido, no cambiará del partido. "No se va a ver ninguna boleta mía que no sea resultado de PASO", adelantó.

También sentenció que por su situación económica, no tiene interés en una "senaduría o diputación", sino que su ambición es la candidatura presidencial. "Si se hacen las PASO, voy con todo. Le haría muy bien a LLA que hayan dos opciones. Yo tengo diferencias con Milei", recordó.

Frente al últimatum de Maslatón a Milei, fuentes del armado del libertario minimizaron la advertencia del ex concejal. "Show de Twitter", señalaron a este medio.

La ruptura Milei - Maslatón

Seis meses pasaron meses de la ruptura Milei - Maslatón. El acto de escasa concurrencia en Gerli y las acusaciones del ex concejal contra la hermana del economista, Karina, y el coordinador nacional Carlos Kikuchi, a los que acusó de sabotear la candidatura presidencial del diputado, implosionaron el armado libertario.

Fue ahí que Maslatón desafió a Milei a una interna. Este, respondió ninguneandolo, mientras que desde su entorno se encargaron de aclarar que el abogado no pertenecía a La Libertad Avanza.

En el tiempo que transcurrió, el ex concejal siguió apuntando contra lo que denominó "el eje Karina-Kikuchi" y defendió publicamente a dirigentes que fueron damnificados por esta conducción.

Además, Maslatón denunció en agosto una supuesta reunión entre Milei, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ex presidente Mauricio Macri, con empresarios como mediadores. Desde el campamento libertario negaron estas versiones.

Por otra parte, Maslatón tuvo un acercamiento con un viejo conocido de la UPAU, Sergio Massa. Cuando el ex titular de la Cámara de Diputados asumió como ministro de Economía, el liberal lo visitó y, tiempo después, organizó para él una reunión con expertos en bitcoins.

Sin embargo, Maslatón aclaró que "no tiene un efecto político" su acercamiento a Massa. "Yo tengo una cierta disciplina partidaria", aclaró.

El multifascetico Maslatón, además, se embarcó en otros proyectos como el de querer alcanzar el record Guiness de cantidad de partidos vistos de la Copa del Mundo en Qatar. Además, la semana pasada se anunció que será panelista de la reedición del programa Duro de Domar.