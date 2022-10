Con una nueva ruptura, el armado nacional de Milei vuelve a crujir

La Libertad Avanza anunció que Marcos Urtubey, ex consultor del libertario, no pertenece más al espacio en Salta. El hijo del ex gobernador había comenzado a construir una candidatura, distanciado de la conducción nacional. En ese escenario, no hay precisiones sobre quién será el candidato en una provincia en la que las encuestas son favorables.

21 de octubre, 2022 | 19.39 Por Federico Pokorowski

El armado nacional del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei vuelve a tener una señal de alarma con una ruptura en la provincia de Salta, uno de sus posibles bastiones electorales. "Se comunica que el señor Marcos Urtubey no es parte del armado de La Libertad Avanza ni de Javier Milei en Salta", anunció la cuenta de Twitter del referente libertario ¿Cuál era el vínculo entre el diputado nacional y el hijo del ex gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey? Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE En la campaña electoral de 2021, en la que Milei llegó al Congreso, Marcos Urtubey se desempeñó como consultor y luego pasó a ser jefe de campaña. Fuentes cercanas al salteño señalaron a El Destape que, una vez finalizada la contienda electoral, las partes se tomaron un tiempo y, en abril de este año, "Milei le pidió volver a entrar". Cuando las primeras rispideces comenzaron a surgir en la superestructura nacional con sede en Buenos Aires, con el crecimiento de la influencia del coordinador Carlos Kikuchi y la caída de las acciones de otros nombres, como los del ex concejal Carlos Maslatón y el legislador porteño Eugenio Casielles, el ex piloto de Top Race pidió solamente dedicarse al armado provincial. Señalan fuentes desde Salta que el consultor realizó algunas críticas por lo bajo del armado y, en el último tiempo, comenzó a "levantar el perfil" con miras a una candidatura. Para ese propósito, avanzó en una construcción "plural" para buscar pelearle la gobernación a Gustavo Sáenz, hecho que, conjeturaron, "choca con algunos intereses". En ese marco, salió el comunicado de La Libertad Avanza. "No se entiende cémo pueden echar a alguien que no está", respondieron desde las filas del hijo del ex gobernador. "Sigo logrando acontecimientos históricos operaciones en conjunto de ALA y el Chino… !Divino¡", lanzó Urtubey hijo a través de su Twitter, adjuntando el meme de Guillermo Francella diciendo "hermosa mañana". Los aludidos son Avanzan Los Aliados, una corriente interna de los libertarios, y Kikuchi. Enemistado con Kikuchi, el verborrágico Maslatón salió en respaldó al salteño, afirmando que en el acto en el segundo acto en Plaza Lezama de la campaña de 2021, "se agarró a las trompadas con (el legislador porteño) Marra y no entró al Luna Park". En su cuenta de Twitter, lanzó: "Luego Kikuchi y Karina (Milei, hermana del diputado) arreglaron su vuelta para degradarlo a Marra. Ahora lo expulsan a Urtubey. La política es joda". En el orden local, el Partido Libertario de Salta emitió un comunicado en el que señalan que Marcos Urtubey "trabaja de forma activa en el armado de la estructura partidaria" y que "las decisiones del armado provincial se toman en la provincia". Y concluyó: "Confiaron en que nos llevará a buen puerto para transformar la realidad de nuestra provincia. Posee nuestro total apoyo". Desde las filas del salteño sostuvieron que hoy por hoy Milei "no va a llevar a un candidato en Salta", hecho que consideraron "una locura", habida cuenta de que el autoproclamado león libertario pretende ir por la presidencia. MÁS INFO La extrema derecha Milei y Eduardo Bolsonaro en busca de la derecha continental Por Federico Pokorowski "(Marcos Urtubey) hablaba en nombre del espacio cuando no era parte de él", explicaron a El Destape fuentes cercanas a Milei. "Hasta la campaña pasada formaba parte del espacio, pero después dejó de formar parte".En ese sentido, desde las inmediaciones del libertario le adjudican a Marcos Urtubey haber participado de actos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio con su padre. Salta, al igual que muchas provincias del norte, es uno de los focos donde Milei tendría su fuerte. Según un trabajo de opinión de la consultora CB realizado en septiembre en varias jurisdicciones, el libertario tendría en esa jurisdicción la mayor imagen positiva de 57,1%, cifra que en agosto estaba en 52,1. Quizás en busca de esos buenos números, uno de los dirigentes que buscaron tender lazos con el libertario fue el mediático ex diputado nacional Alfredo Olmedo. Sin embargo, cuando se consultó a fuentes cercanas a Milei sobre posibles referentes o candidatos en territorio salteño, simplemente explicaron que "hay un armado local".